Det gik voldsomt for sig, da Schweiz slog Serbien 3-2 og tog andenpladsen i VM's gruppe G.

De to hold røg i totterne på hinanden adskillige gange, hvor det blev til flere ubehagelige konfrontationer.

Bedre blev det ikke, da Serbien havde det ene ben ude af VM-slutrunden i slutningen af opgøret.

De første 50 minutter, hvor alle målene faldt, var ellers en festlig og spændende affære. Det blev dog afløst af voldsomme tacklinger og flere klynger, hvor spillerne fra begge hold tog godt fat i hinanden. I et enkelt tilfælde blev der også taget et halsgreb på Schweiz' anfører Granit Xhaka.

Serbien skulle nemlig lave to mål efter 3-2-målet i starten af anden halvleg, og det rakte hverken evnerne eller energien til at jagte for alvor.

I stedet gik frustrationerne fra serberne ud over kampens dommer og deres modstander.

Hele 11 gule kort blev der delt ud i kampen – ni af dem kom i anden halvleg, hvor serberne fik de syv af dem.

Første halvleg af opgøret blev ellers skudt i gang med en masse gode chancer til begge mandskaber og fine kombinationer.

Efter 20 minutter blev ballet åbnet rent målmæssigt, da Xherdan Shaqiris afrettede træffer efter et godt schweizisk opspil strøg i kassen til 1-0, hvilket han fejrede ved at tysse på serbiske fans.

Et kvarter senere var kampen vendt på hovedet af Serbiens stærke angrebsduo.

Først pandede Aleksandar Mitrovic udligningen ind efter Dusan Tadics millimeterpræcise og elegante oplæg. Kort efter viste også Dusan Vlahovic sin målnæse med en vinklet afslutning uden for den schweiziske keepers rækkevidde.

En vild første halvleg blev lukket ned med en nem scoring af Breel Embolo, der havde haft en stor afbrænder tidligere, efter glimrende kombinationer.

Anden halvleg åbnede med endnu et smukt angreb af Schweiz. Shaqiri vippede bolden frem til angriberen Ruben Vargas. Og med hælen lagde han kuglen til rette for midtbanespilleren Remo Freuler, der sparkede Schweiz på 3-2.

Serbien var nu presset i offensiven i jagten på de nødvendige to scoringer, og der blev også reageret med fem indskiftninger fra bænken. Men evnerne manglede, hvilket antændte de mange frustrationer hos serberne, som de lod gå ud over alle i og omkring banen.

Brasilien ender med at vinde Gruppe G foran Schweiz. Serbien og Cameroun er dermed færdige ved VM-slutrunden i Qatar.