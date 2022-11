Lyt til artiklen

Det var voldsomme scener, der søndag fandt sted i den belgiske hovedstad, Bruxelles.

For VM-braget mellem Belgien og Marokko, der blev spillet i Qatar, udløste nemlig store uroligheder mellem politiet og hooligans.

Det skriver flere medier – heriblandt Het Nieuwsblad og Sudinfo Sports.

Ifølge medierne begyndte flere uromagere at kaste med fulde spiritusflasker samt affyre fyrværkeri efter folk på gaden.

Andre steder blev der begået hærværk og påsat brande. Flere scootere gik ligeledes op i flammer, mens der blev smadret adskillige biler, lyder det.

Politiet måtte derfor blandt andet bruge vandkanoner mod de mange uromagere for at få styr på situationen.

Byens polititjeneste havde på forhånd sendt over 100 betjente til området omkring Zuidlaan i Bruxelles af frygt for, der ville opstå uroligheder, mens de to lande mødte hinanden ved slutrunden.

Og derfor havde det belgiske politi da også advaret byens borgere om at nærme sig området søndag eftermiddag.

Byens borgmester, Philippe Close, har ligeledes været ude og fordømme søndagens uroligheder på Twitter.

Her advarer han ligeledes alle uromagerne om, at de bliver anholdt, hvis de nærmer sig stedet igen.

I skrivende stund er der ingen meldinger om, hvor mange der er blevet anholdt i forbindelse med søndagens uroligheder.

Belgien tabte søndagens kamp med 0-2 til Marokko.