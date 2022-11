Lyt til artiklen

Der er kædelås på døren, gardinerne er trukket for - og der er tjekket for skjulte mikrofoner under sengen.

Så B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, kan fra hotelværelset i Doha roligt fortælle hele sandheden om tidernes mest kontroversielle fodboldslutrunde.

Så her kan du få hans betragtninger fra den qatarske 'fodboldfest', pudsige observationer fra den danske VM-lejr og øjenvidneberetninger fra kampene.