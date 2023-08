Hun har spillet under en halvleg i VM-gruppespillet, men hun er klart den største på de sociale medier.

Navnet er Alisha Lehmann.

Hun har lavet to indhop for Schweiz, der er videre som nummer et i gruppen, og så har hun et enormt følge på nettet.

14 millioner følgere hende på Instagram, og snart ti millioner følger med på Tiktok.

Alisha Lehmann er drønpopulær blandt fansene. Foto: Sanka Vidanagama/AFP/Ritzau Scanpix

Og det er en rigtig god forretning ifølge analysefirmaet Nielsen.

De har opgjort, at hendes medieværdi er omkring to millioner kroner per opslag, mens nummer to på listen, den spanske stjerne Alexia Putellas, kun kan mønstre en tredjedel. Medieværdien fortæller, hvor mange penge der skal bruges for at generere den samme rækkevidde med konventionel, betalt annoncering.

Felix Murbach, der er marketing- og influencer-ekspert i Lehmanns hjemland, har analyseret hendes brand på de sociale medier.

»Hun er for længst blevet en international figur på linje med Roger Federer. Hun er nu et emne ved VM i mange internationale medier,« siger han til Blick.

Schweiz skal møde Spanien i 1/8-finalen ved VM. Foto: Sanka Vidanagama/AFP/Ritzau Scanpix

Og populariteten ser ikke ud til at stoppe, for hele 800.000 følgere er kommet til siden juni, skriver mediet.

Murbach mener, at Aston Villa-spilleren har hele pakken, eftersom hun både optræder autentisk, ser godt ud og er god til sin sport.

En genial kombination, lyder det fra marketing- og influencer-eksperten.

Lehmann har tidligere udtalt, at hun først og fremmest er fodboldspiller og ikke influencer, men hun har dog nået at lave kampagne for brands som Coca-Cola, Lamborghini og luksusjuveler MJ Jones.