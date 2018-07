Din far er blevet kidnappet. Han bliver skudt, hvis du fortæller det til nogen.

Det var den besked, som den nigerianske landsholdsspiller John Obi Mikel fik kun få timer inden VM-kampen mod Argentina for en uge siden. Det fortæller han nu til The Guardian.

»Jeg spillede, mens min far var i hænderne på nogle forbrydere. Jeg måtte undertrykke chokket, da jeg fik opkaldet fire timer inden kick-off,« siger John Obi Mikel.

Den 31-årige midtbanespillers far, Pa Michael Obi, blev bortført i den sydøstlige del af Nigeria, hvor han skulle være med til en begravelse.

Faren blev mandag reddet af politiet efter at have været taget til fange i knap en uge. Men ifølge John Obi Mikel er faren blevet torturet under sit ugelange fangeskab, og han er nu under behandling på et hospitalet.

Men da fodboldspilleren fik opkaldet umiddelbart inden den afgørende gruppekamp mod Argentina, skulle han tage et valg.

»Jeg var følelsesmæssigt i oprør og skulle tage en beslutning om, hvorvidt jeg var mentalt klar til at spille. Jeg var forvirret. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men når alt kom til alt, vidste jeg, at jeg ikke kunne svigte 180 millioner nigerianere. Jeg måtte lukke det ude af mit hoved og repræsentere mit land,« siger John Obi Mikel, der efter en årrække hos Chelsea i dag spiller for kinesiske Tianjin.

John Obi Mikel fik en advarsel i kampen mod Argentina. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere John Obi Mikel fik en advarsel i kampen mod Argentina. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Han kunne ikke engang fortælle trænere eller staben på det nigerianske landshold. Kun nogle få nære venner blev informeret.

»Jeg fik at vide, at de ville skyde min far øjeblikkeligt, hvis jeg fortalte det til myndigederne - eller til nogen overhovedet. Jeg ville ikke sige det til landstræneren, fordi det ikke skulle blive en distraktion for ham eller resten af teamet inden sådan en vigtig kamp,« siger John Obi Mikel.

I sidste ende tabte Nigeria med 1-2 til Argentina, og missede dermed avancementet til 1/8-finalerne.

John Obi Mikels far har én gang tidligere været bortført. Det var i 2011.