Essam El-Hadary og Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim taler helst ikke med hinanden.

Stemningen mellem de to egyptiske VM-spillere er på frysepunktet, efter at deres forhold som svigerfar og svigersøn endte grimt sidste år. Øverst i artiklen kan du se B.T.s parlør til at overleve i Rusland

Efter kun 48 dage.

I forvejen var den aldrende målmand Essam El-Hadary, der er fyldt 45 år i år, ikke helt tilfreds med, at hans datter var begyndt at date hans 11 år yngre landsholdskollega Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim. Det skriver flere medier - eksempelvis Mirror.

Men det blev værre.

Først så det i stedet rosenrødt ud, da fodboldspilleren og fodboldspillerens datter annoncerede forlovelsen. På nationalt tv i Egypten fortalte parret endda om forholdet.

Og så faldt bomben. For siden kom det frem, at Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim faktisk allerede var i et forhold til en egyptisk skuespillerinde.

Derfor blev landsholdets svigerfar og svigersøn med ét forhenværende efter bare 48 dage.

Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim kom på banen i fredagens VM-kamp mod Uruguay. Foto: JORGE GUERRERO Vis mere Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim kom på banen i fredagens VM-kamp mod Uruguay. Foto: JORGE GUERRERO

Essam El-Hadary måtte nøjes med en plads på bænken. Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere Essam El-Hadary måtte nøjes med en plads på bænken. Foto: ROMAN PILIPEY

Essam El-Hadary kunne være blevet den ældste VM-spillere nogensinde i fredagens kamp mod Uruguay, men i stedet måtte han tage plads på bænken til nationens første VM-kamp i 28 år. Her kunne han så sidde og lade være med at tale med Mahmoud Kahraba, der dog slap for tavsheden, da han blev skiftet ind efter 63 minutter.

Uruguay vandt dog 1-0 på et mål fra en uventet matchvinder til allersidst.

Der var flere tomme sæder til kampen, og det skal nu undersøges af FIFA.