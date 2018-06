Den 23-årige VM-spiller Raheem Sterling gemmer på en fortid, der er mere barsk, end hvad de fleste andre fodboldspillere har oplevet.

Og nu åbner Manchester City-spilleren op om den i en meget ærlig artikel, hvori han blandt andet fortæller, at han som barn ikke talte til folk, før han stolede på dem.

»Da jeg var to år, blev min far myrdet. Det formede hele mit liv. Ikke længe efter besluttede min mor sig for at efterlade mig og min søster på Jamaica for at tage til England, så hun kunne få sin uddannelse og give os et bedre liv. I et par år boede vi med vores bedstemor i Kingston, og jeg husker, at jeg så andre børn med deres mødre og følte mig virkelig jaloux. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad min mor gjorde for vores skyld. Jeg vidste bare, hun var væk. Min bedstemor var fantastisk, men i den alder vil alle have deres mor,« lyder det fra Raheem Sterling på The Players Tribune.

Raheem Sterling under en træning med England. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Raheem Sterling under en træning med England. Foto: GEORGI LICOVSKI

Allerede som lille spillede han fodbold udenfor, og som fem-årig flyttede han til London for igen at være sammen med moren.

»Det var på en måde en hård tid, for kulturen var meget anderledes end den, jeg var vant til, og vi havde ikke mange penge. Min mor sørgede altid for, vi havde, hvad vi havde brug for, men lad os bare sige, det ikke var 'Zack og Codys søde hotelliv' (tv-serie, red.), hvis I forstår, hvad jeg mener. Min mor arbejdede som rengøringsdame på nogle hoteller for at tjene ekstra penge, så hun kunne betale for sin uddannelse. Jeg glemmer aldrig at skulle op klokken fem om morgnene før skole for at hjælpe hende med at rengøre toiletter på hotellet i Stonebridge,« skriver Raheem Sterling, der havde problemer i skolen.

Ikke at han opførte sig dårligt, men han lyttede ikke til lærerne. Han ville hellere lege Ronaldinho i frikvartererne. Som konsekvens kom han i en klasse med tre lærere til seks elever, hvor han ikke kunne gemme sig, og efter et år kom han tilbage på en større skole.

Raheem Sterling i aktion i Englands kamp mod Tunesien. Foto: PHILIPPE DESMAZES Vis mere Raheem Sterling i aktion i Englands kamp mod Tunesien. Foto: PHILIPPE DESMAZES

Her mødte han en fyr ved navn Clive Ellington. En slags mentor for de børn i nabolaget, og han introducerede Raheem Sterling for fodbolden. Et øjeblik, der ændrede hans liv, og da han var omkring 11 år havde flere klubber - heriblandt Fulham og Arsenal - et vågent øje på ham. Særligt sidstnævnte var ifølge Raheem Sterling interesserede, men hans mor fik ham dog i stedet overtalt til at vælge QPR. Det er ifølge Raheem Sterling den bedste beslutning, han har taget.

»Men det var ret hårdt for min familie. Min mor ville aldrig lade mig tage til træning alene. Og hun skulle altid arbejde, så min søster tog mig hele vejen til Heathrow. Tre busser. 18'eren, 182'eren og så 140'eren. Tre røde dobbeltdækkere med blå 80'er vibes på sæderne. Brugte timer på dem. Vi tog hjemmefra klokken 15.15 om eftermiddagen og kom hjem klokken 23. Hver. Eneste. Dag. Hun (søsteren, red.) sad ovenpå i en lille café, indtil jeg var færdig med træningen. Tænk sig at være 17 år og gøre det for din lillebror. Ikke en eneste gang hørte jeg hende sige 'Nej, jeg gider ikke følge ham.' Dengang forstod jeg ikke, hvor meget hun ofrede. Hun og min mor bragte mig hertil,« skriver Raheem Sterling.