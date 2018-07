Landsholdsspilleren Amine Harit, som var i aktion ved VM for Marokko, og som til daglig spiller i Schalke 04, var natten til lørdag involveret i en bilulykke, som kostede en person livet.

»Han er fortsat i chok. Sportsdirektør Christian Heidel var i kontakt med ham lørdag. Som fører af bilen havde han ingen mulighed for at afværge den tragiske ulykke,« skriver Schalke 04 på sin hjemmeside:

»Amine og hele klubben har dyb medfølelse for offerets pårørende.«

Den 21-årige midtbanespiller kørte bilen, som ramte og dræbte en 28-årig forbipasserende i sit hjemland, hvor politiet er ved at undersøge sagen.

Amine Harit spiller til daglig i Schalke 04. Foto: PAUL ELLIS

Amine Harit har ifølge tyske Bild afgivet forklaring til politiet.

Avisen skriver desuden, at foruden Harit selv var også hans 14 år gamle lillebror samt landsholdskollega Faycar Fajr i bilen, da ulykken indtraf natten til lørdag.

Den offensive midtbanespiller, som har spillet syv landskampe, er et af de største talenter i Marokko, som røg ud af VM i gruppespillet. I sidste sæson var han fast mand i den store Bundesliga-klub Schalke 04.