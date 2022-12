Lyt til artiklen

Det vakte opsigt, da den ghanesiske anfører André Ayew blev udskiftet i pausen af opgøret mod Uruguay fredag.

Ghana jagtede videre avancement, og her spillede anføreren en stor rolle.

Men der var en helt speciel årsag til, at han måtte forlade banen. I første halvleg brændte Ayew et straffespark, og i den forbindelse kollapsede hans syvårig datter, som var til stede på Al-Janoub Stadium i Doha.

Ayew skyndte sig efter kampen til et hospital i Doha, hvor han kunne konstatere, at hans datter havde det bedre og var okay. Også André Ayews bror, Jordan, blev udskiftet i pausen.

Den ghanesiske sportsjournalist Fentuo Tahiru har delt et billede af Ayew og datteren på hospitalet. Og Ayew bekræfter historien på sin Instagram.

Her afslørede han, at han også havde lidt en personlig tragedie inden kampen mod Portugal.

'For mig personligt har der været nogle svære øjeblikke de seneste dage. Jeg mistede min gudsøn morgenen inden Portugal-kampen, og min datter blev også hastet til hospitalet efter kampen mod Uruguay. Takket være den mægtige Allah har hun det bedre,' skriver han.

Ghana tabte opgøret med 0-2 og er dermed færdige ved VM.

Det samme gjorde sig gældende for Uruguay, der måtte se Sydkorea og Portugal avancere på bekostning af dem.