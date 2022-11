Lyt til artiklen

Et flag på et par fodboldstøvler har vakt stor opmærksomhed – og ikke mindst medført stor kritik under VM.

Der er tale om Cameroun-spilleren Gaël Ondouas fodboldstøvler.

I holdets første kamp mod Schweiz bar han et par røde støvler, der er designet med to flag. Camerouns og Ruslands. Og sidstnævntes flags tilstedeværelse på støvlerne har medført kritiske røster, skriver NRK.

»Hvis det her ikke fører til en sportslig reaktion, så viser det igen, hvor ude af kontrol FIFA er,« siger Berit Lindeman, der er generalsekretær i Helsingforskomiteen, som arbejder for, at »menneskerettighederne skal respekteres og omsættes i praktisk handling«, skriver de.

De omtalte fodboldstøvler. Foto: Twitter Vis mere De omtalte fodboldstøvler. Foto: Twitter

Lindeman mener indiskutabelt, at der er tale om politisk provokation.

Hun bakkes op af NRKs fodboldekspert Carl-Erik Torp, som medgiver, at det kan fremstå som provokation for mange.

Årsagen til kritikken bunder i den russiske invasion af Ukraine, som blandt andet har betydet, at det russiske landshold ikke må spille i hverken FIFA- eller UEFA-regi.

Gaël Ondoua har dobbelt statsborgerskab, hvilket er årsagen til, at han har flagene på sine støvler. Og det vil han fortsat blive ved med.

»Jeg spiller altid i fodboldstøvler med flag, og det stopper jeg aldrig med. Rusland er mit hjem, det er Cameroun også. Hvorfor skulle jeg opgive mit hjem?,« siger han til NRK.

FIFA har udtalt, at man er opmærksom på støvlerne.

Men man har ikke tænkt sig at gøre noget. Netop fordi, han har dobbelt statsborgerskab, hvorfor man ikke ser et problem, siger fodboldforbundet.

Gaël Ondoua, der spiller i Hannover 96, er født i Cameroun og vokset op i Rusland. Han har også spillet i flere russiske klubber i løbet af sin karriere.