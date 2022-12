Lyt til artiklen

Den sydkoreanske landsholdsspiller Cho Gue-sung er blevet et vanvittigt stort hit i hjemlandet under VM.

Den 24-årige angriber har scoret to mål under slutrunden i 2-3-nederlaget til Ghana, men det er ikke derfor, han hitter.

For allerede inden da var han gået viralt. Slet og ret på grund af sit udseende.

Gue-sung startede slutrunden med omkring 20.000 følgere på Instagram. Nu tæller hans følgerskare svimlende to millioner. Men stormen stopper ikke her.

Cho Gue-sung er blevet et hut. Et KÆMPE hit. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere Cho Gue-sung er blevet et hut. Et KÆMPE hit. Foto: JUNG YEON-JE

Det er blevet så vildt, han har måttet slukke sin telefon for de adskillige beskeder - og tilbud om ægteskab, han modtager fra fans.

»Han var nødt til at få noget hvile. Hans telefon gik amok hele natten. Den holdt ham vågen. Han prøvede at koncentrere sig om fodbolden, men hele tiden kom der nye beskeder,« siger den sydkoreanske journalist Seo Jung-hwan til The Athletic.

Nu spekuleres der allerede i, om han kan blive det næste stor idol i Sydkorea med mulighed for at lande store modelaftaler.

Men sportsligt kan der også komme tryk på.

Til daglig spiller han hos sydkoreanske Jeonbuk Hyundai Motors, men ifølge The Athletic er der flere europæiske topklubber, der er ude efter ham. Her nævnes Dortmund, Fenerbahce og Celtic.

Sydkorea møder Brasilien i 1/8-finalen i Qatar.