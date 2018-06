‘Zanka’.

Andet har der ikke stået på ryggen af Mathias Jørgensen, siden han fik sin debut i FC København som 17-årigt stortalent, men under VM vil du kun kende ham som M. Jørgensen.

»Det ser ud til, at jeg ikke må have det på ryggen. Det er bare noget, FIFA altid kører, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke spurgt. Og det gør sgu ikke noget. Jeg hedder også Mathias Jørgensen, så det er ganske fint,« siger Mathias Jørgensen - ja, eller Zanka, som de fleste vel kender ham som.

B.T. har spurgt DBU til sagen, og her var meddelsen, at mens UEFA gerne godtager kælenavne på ryggen, har man hos FIFA klare regler om, at kælenavne ikke hører til på trøjen. Hvis det skal stå på din VM-trøje, skal det også stå i passet.

Men et kig rundt på nogle af de andre spillere ved VM viser lynhurtigt, at nogle spillere altså har formået at få sneget kælenavnet ind på ryggen. 'Kun Aguero' står der eksempelvis på Argentina-stjernen Sergio Agueros ryg. Der står 'Treziguet' på egyptiske Mahmoud Hassans ryg. Og 'Kahraba' står der på Mahmoud Abdel-Moneim Solimans ryg.

B.T. har i en mail spurgt FIFA, hvad regelsættet præcist er for kælennavne på ryggen, og her henviser man blot til VM-regelsættet stykke 48 paragraf 7:

»Navnet på trøjen skal have stærk lighed med det navn, som er angivet på FIFAs officielle spillerliste og i alle andre FIFA-dokumenter. Ved tvivlsspørgsmål har FIFA den afgørende beslutning i forhold til det navn, der står på trøjen,« står der.

Og det er altså her, Mathias Zanka Jørgensen mister sin mulighed for at have 'Zanka' på ryggen. Det er ellers et fint kælenavn, og her kan du se endnu flereaf VM's skønneste kælenavne. Fra 'Elektricitet' til 'Gucci'. Og så ham, der fik et forkert navn tildelt - og beholdt det.

Fantastiske VM-kælenavne:

For en god ordens skyld skal det lige siges, at det ikke er alle kælenavne herunder, der normalt står på ryggen af spillerne.

Mathias 'Zanka' Jørgensen til venstre - og Sanka fra Af banen til højre. Foto: Philip Davali, Ritzau/Scanpix / Twitter

Mathias Jørgensen - Zanka:

Der er FC Københavns tekniske direktør, Johan Lange, der står bag Zankas kælenavn. Han var træner for Zanka i ungdomsårene i B93, og her mente han, at Zanka til forveksling lignede karakteren Sanka fra filmen Af banen.

Franke David Trezeguet til venstre - egyptiske 'Trezeguet' til højre. Foto: Ritzau Scanpix

Mahmoud Hassan - Treziguet/Trezeguet:

“Mine venner kaldte mig Trezeguet, da jeg var yngre. Nogle af dem så en fysisk lighed, mens andre bare kaldte mig det på grund af min kærlighed til den franske stjerne. Kælenavnet inspirerer mig til at blive en af de bedste i verden - ligesom Trezeguet. Når jeg scorer mål, føler jeg, at jeg forsvarer det fine kælenavn,” har ‘Trezeguet’ sagt til La Vanguardia om sit kælenavn.

Jakub Blaszczykowski er bedre bare kendt som Kuba. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Jakub Błaszczykowski - Kuba:

Fra Jakub til Kuba. Den er nem nok. Nemmere end Blaszy… Blaszcy… Blaszczy… Nemmere end hans efternavn.

Shikabala i midten. Foto: KHALED DESOUKI

Mahmoud Abdel Razek - Shikabala:

Den egyptiske angriber har fået sit kælenavn efter Zambias midtbanespiller Webster Chikabala, som han angiveligt skulle minde om.

Kahraba har fået lov at have sit kælenavn på ryggen under VM. Foto: MICHAEL DALDER

Mahmoud Abdel-Moneim Soliman - Kahraba:

På arabisk betyder Kahraba ‘elektricitet’. Og derfor har kantspilleren fået det kælenavn. Fordi han simpelthen er lynende hurtig på kanten.

Pepe Reina er nummer to fra højre. Foto: SUSANA VERA

José Reina - Pepe Reina:

Det er lidt kedeligt, for i Spanien er Pepe bare et normalt kælenavn for en mand, der hedder José. Ligesom ‘Karle’ er det for en, der hedder Karsten i Danmark. Eller. Det var det i Hvidovre.

Cristiano Ronaldo sammen med manden, du bare kender som Pepe. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH

Kepler Laveran de Lima Ferreira - Pepe:

»Mit brasilianske navn er ret svært at udtale. Min far og min træner kaldte mig Pepe, fordi det var nemmere. Og der er sådan, det er forblevet,« har Pepe fortalt. Hvis da bare hans far kunne have gjort noget for at give sin søn et nemmere navn...

Reza Ghoochannejhad jubler efter Irans sejr over Marokko. Foto: TOLGA BOZOGLU

Reza Ghoochannejhad - Gucci:

Der står bare ‘Reza’ på ryggen af den iranske angriber. Men han kaldes faktisk for ‘Gucci’. Og det har intet at gøre med modemærket. Det er - helt simpelt - bare en forkortelse af det efternavn, som jeg ikke orker at skrive en gang til.

Isco leger med bolden til en VM-træning. Foto: Javier Etxezarreta

Francisco Román Alarcón Suárez - Isco:

Den giver sig selv, hvis man kigger på fornavnet.

Her ligger Koke. Foto: JEWEL SAMAD

Jorge Resurrección Merodio - Koke:

‘Koke’ er i Spanien et ret almindeligt kælenavn til en person, der hedder Jorge. Ligesom ‘Kaver’ er det til en, der hedder Kasper i Danmark. Okay, vi stopper de sammenligninger nu. Men tjek lige mellemnavnet. Resurrección.

Mexicos Javier Hernandez har normalt 'Chicharito' stående på ryggen, men ikke under VM. Foto: MAXIM SHEMETOV

Javier Hernandez - Chicharito:

Lille ært. Det er det, som Chicharito betyder, og det stammer fra hans far. Chicharitos far blev nemlig kaldt Chicharo (ært) på grund af sine grønne øjne. Og så var det jo oplagt, at hans søn skulle være ‘lille ært’.

Edison Flores fra AaB og Peru. Foto: ERNESTO BENAVIDES

Edison Flores - Orejas:

Orejas betyder ører, og det er en hyggelig lille påmindelse til AaB-spilleren om, at han altså har flyveører. Det er blevet lidt af et varemærke for den lille kantspiller.

Andy Polo går her forrest efter en testkamp mod Skotland. Foto: ERNESTO ARIAS

Andy Polo - La Joya:

Som om Andy Polo ikke var et fedt nok navn i forvejen. La Joya betyder ‘Juvelen’, og det er jo heller ikke så skidt et kælenavn. Peruvianeren fik allerede debut for Universitario i hjemlandet som 16-årig, og hans store fodboldtalent gav ham kælenavnet.

Alberto Rodriguez fra Peru. Foto: RUNGROJ YONGRIT

Alberto Rodríguez - El Mudo:

Den stumme. Han siger ikke så meget - og slet ikke til pressen. Så må man jo få sig et kælenavn, og det har han haft siden starten af sin karriere.

Sergio 'Kun' Agüero har sit kælenavn stående på ryggen under VM. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Sergio Aguero - Kun:

‘Kun’ kommer fra Sergio Agueros bedsteforældre, der mente, at han mindede om karakteren ‘Kum-Kum’, som var en tegneseriefigur, som Aguero var meget glad for som barn. Aguero har i øvrigt fået lov at have ‘Kun’ stående på ryggen af sin VM-trøje.

Nahuel Guzman med de store fødder. Foto: JUAN MABROMATA

Nahuel Ignacio Guzmán - Patón:

‘Paton’ betyder ‘stor-fodet’ på spansk, og det refererer til den argentinske reservemålmands… ja, fødder.

John Obi Mikel fik sit kælenavn ved en fejl. Og nu hara han altså taget det til sig permanent med en navneforandring. Foto: IVAN ALVARADO

John Michael Nchekwube Obinna - Mikel John Obi:

Ja, det er der simpelthen ikke nogen god forklaring på, men der er en ret sjov en. Den tidligere Chelsea-spiller er født John Michael Nchekwube Obinna, men da Nigeria skulle registrere deres trup til et U17-VM i 2003, kom de til at ændre Michael til Mikel. Skulle man så ændre fejlen der? Åbenbart ikke, for John Obi Mikel holdt fast i det fejlagtige navn. Og i 2006 ændrede han det så til Mikel John Obi. Tja.

Hirving Lozano fra Mexico går også under kælenavnet Chucky. Foto: KAI PFAFFENBACH

Hirving Lozano - Chucky:

Endnu et klassisk eksempel på, at folk, der hedder Hirving, altid bliver kaldt ‘Chucky’. Naaaarh. Han er snarere opkaldt efter morder-dukken af samme navn fra de kendte gyserfilm. Det kælenavn har den mexicanske vidunderdreng fået, fordi han nyder at gemme sig under sine holdkammeraters senge - og springe ud for at give dem chok.

Det svenske landshold, som ikke er så glade for deres fornavne. Foto: MURAD SEZER

Svenskerne:

Carl Mikael Lustig, Victor Jörgen Nilsson Lindelöf, Hans Carl Ludwig Augustinsson, Bengt Ulf Sebastian Larsson, Bengt Erik Markus Berg, Karl Gustav Johan Svensson, Nils Ola Toivonen, Jakup Jimmy Durmaz og Bo Kristoffer Nordfeldt. Svenskerne hader deres rigtige fornavne…

Dele hed engang Dele Alli. Det gør han stadig, men det står ikke på trøjen længere. Foto: MARK RALSTON

Bamidele Jermaine Alli - Dele:

»Jeg ville have et navn på trøjen, der repræsenterer, hvem jeg er, og jeg føler, at jeg ikke har nogen tilknytning til Alli-efternavnet,« fortalte Dele, da han skiftede navn på ryggen fra Dele Alli til bare Alli. Det skyldtes ifølge engelske medier, at Dele ikke har nogen tilknytning til hverken sin mor eller far, som opgav ham til en plejefamilie, da han var 13 år gammel.

Luis Tejada til venstre er bare kendt som Matador. Foto: MAX ROSSI

Luis Tejada - Matador:

Panamaneren er har fået sit kælenavn fra chilenske Marcelo Salas, som nogle måske kender. Han blev også kaldt Matador, og så mente hans fætter, at det var passende også at give Luis Tejada det navn, når nu han også bombede mål ind. https://www.tvmax-9.com/somoslasele/apodan-Matador-Luis-Tejada_0_4721527859.html

Gabriel Torres med nummer 9 på maven her har det herlige kælenavn Fantasmita. Foto: NELSON ALMEIDA

Gabriel Torres - Fantasmita:

Det her er et af de rigtig fede. Fantasmita - Lille Spøgelse. Panama-angriberen fik det kælenavn, fordi han havde evnen til at være usynlig i en kamp, men altid dukke op på det rette tidspunkt og score mål.

Yeltsin Tejeda i den røde trøje er opkaldt efter Boris Jeltsin. Så han befinder sig sikkert fint i Rusland for tiden. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS

Yeltsin Tejeda:

Det er ikke et kælenavn, men det er da ret sejt at være opkaldt efter Boris Jeltsin.

Radamel Falcao er El Tigre. Foto: Ricardo Moraes

Radamel Falcao - El Tigre:

»Det startede som en joke. Vi havde lige slået Huracan på en af River Plates baner, og Falcao havde scoret to. På det tidspunkt uddelte tv-programmet Futbol de Primera prisen som Esso Tiger (efter benzin-selskabet, som sponsorede prisen) til kampens spiller. Så jeg jokede med Falcao om, at han havde været vores tiger på banen, og derfra begyndte jeg at kalde ham El Tigre til træning. Det har holdt ved,« har hans tidligere holdkammerat Gonzalo Luduena fortalt.

Badou Ndiaye hænger her på ryggen af Luka Modric. Foto: ANTONIO BRONIC

Papa Alioune Ndiaye - Badou Ndiaye:

Der er ikke nogen god forklaring på, hvorfor Papa er blevet til Badou. Det var bare noget, senegaleserens mor kaldte ham, da han var lille.