5,5 millioner rare danske kroner. Det er beløbet, som FC København mindst står til at score fra Fifa ved at have tre spillere med til VM. Dermed giver københavnerne de øvrige Superliga-klubber med VM-deltagere baghjul.

Årsagen til millionregnen er, at verdensfodboldforbundet Fifa kompenserer hver klub med 54.000 kroner om dagen per frigivet spiller til VM. Og da taksametret starter med at tikke allerede 14 dage før VM starter, og først stopper dagen efter det enkelte hold er slået ud af VM, så kan det ende med ret fine summer for klubberne.

Således tjener AaB, Randers FC og FC Nordsjælland, som alle har en mand med hver til VM, mindst 1,5 millioner kroner på VM. Det samme gælder for FC Roskilde fra 1. Division, mens FCK altså er topscorer med mindst 5,5 millioner kroner for at have William Kvist, Viktor Fischer og Robin Olsen på græs i Rusland.

Foruden de tre spillere har yderligere fire VM-spillere haft FCK som klub under den to år lange kvalifikation til VM: Danske Andreas Cornelius, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Thomas Delaney og Sveriges Ludwig Augutinsson, hvilket også kaster penge af sig fra Fifa.

Viktor Fischer (tv.) og Andreas Cornelius (th.) har repraæsenteret FCK i VM-kvalifikationen Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer (tv.) og Andreas Cornelius (th.) har repraæsenteret FCK i VM-kvalifikationen Foto: Liselotte Sabroe

Brøndby IF kan regne med at score 1,5 millioner kroner for at have Frederik Rønnow med for Danmark samt yderligere 500.000 kroner for Marco Urena, som er til VM for Costa Rica og spillede i Brøndby frem til januar 2017.

Fakta Superligaens VM-spillere FCK:

VM-spillere: William Kvist (Danmark), Viktor Fischer (Danmark), Robin Olsen (Sverige)

Herudover spillede Andreas Cornelius, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Thomas Delaney og Sveriges Ludwig Augutinsson for klubben under kvalifikationen.

Beløb: 5,5 millioner kroner (mindst)



Brøndby IF:

VM-spillere: Frederik Rønnow (Danmark)

Herudover spillede Costa Ricas Marco Urena i Brøndby under VM-kvalifikationen.

Beløb: To millioner kroner (mindst)



AaB:

VM-spillere: Edison Flores (Peru)

Beløb: 1,5 millioner kroner (mindst)



Randers FC:

VM-spillere: Hannes Halldorsson (Island)

Beløb: 1,5 millioner kroner (mindst) FC Nordsjælland:

VM-spillere: Runar Alex Runarsson (Island)

Beløb: 1,5 millioner kroner (mindst) FC Roskilde (1. Division):

VM-spillere: Frederik Schram (Island)

Beløb: 1,5 millioner kroner (mindst)

Hos FCK er de tilfredse med, at klubben bliver kompenseret for at stille spillere til rådighed under VM:

»Vi er naturligvis glade på vores nuværende og tidligere spilleres vegne over, at de er til VM, som er en kæmpe begivenhed og en stor ting i deres karriere. Det er selvfølgelig også fint, at vi bliver kompenseret, men vi synes også, at det er helt rimeligt,« siger FCK-pressechef Jes Mortensen.

Han fortsætter:

»Vi stiller spillerne til rådighed i lang tid for landsholdet og skal undvære dem i en vigtig periode, hvor vi blandt andet har opstart til Superligaen og de europæiske kampe, der venter. Går det godt for dem i Rusland, så kan den periode blive endnu længere og række ind i træningslejr og så videre.«

Brøndby-målmand Frederik Rønnow (lidt endnu) er med Danmark til VM. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby-målmand Frederik Rønnow (lidt endnu) er med Danmark til VM. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Ovenstående cirka-beløb er mindstebeløb, som er regnet ud fra, at spillernes landshold bliver slået ud i gruppespillet. Beløbene kan nemlig stige såfremt de enkelte spillere klarer sig videre fra gruppen med deres hold.

Fakta Regnestykket Det er ikke, fordi vi er pessimister, men for overskuelighedens skyld er alle regnestykkerne for de enkelte Superliga-klubber lavet ud fra, at de pågældende spilleres landshold bliver slået ud i gruppespillet. Taksametret med de 54.000 kroner per dag per spiller starter den 1. juni. I gennemsnit vil et hold, der ryger ud af gruppespillet, være afsted i 27,5 dage. Det betyder, at en gennemsnitlig VM-spiller, der ryger ud af gruppespillet med sit landshold, vil tjene 1.485.000 kroner til sin klub (27,5 gange med 54.000). En klub tjener også penge såfremt en VM-spiller har repræsenteret klubben i den to år lange VM-kvalifikation: Her gælder en særlig fordelingsnøgle.

Eksempelvis vil en spiller, der kommer i VM-finalen alene tjene 2,2 millioner kroner hjem til sin klub i kompensation.

I alt udbetaler FIFA 1,3 milliarder kroner til klubberne som følge af den nye aftale, som FIFA og ECA, den internationale sammenslutning af topklubber, indgik i 2015. Beløbbet til hver enkelt spiller er ikke afhængigt af spilletid i kampene.

Læs om reglerne her.