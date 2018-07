B.T. har allieret sig med tidligere sportsjournalist på TV 2 Line Ernlund og tidligere administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment Dan Hammer under VM.

De vil løbende levere en samlet anmeldelse af tv-dækningen og vurdere, hvordan de to kanaler egentlig gør det hver især både i forhold til den generelle dækning, men også brugen af kanalernes udvalgte eksperter.

Om få måneder er det 30 år siden, at TV2 gik i luften, og i alle årene er der knyttet stærke bånd til sporten.

Fra de modige pionérers køb af rettighederne til landets bedste fodboldrække og den enorme gennemslagskraft med de jernhårde håndbolddamer over TV2 Zulus NFL-åbenbaring til TV2 Sports aktuelle position som landets mest sete sportskanal. Og på toppen af det hele: Den ikoniske dækning af Tour de France sommer efter sommer. Det hele var godt set og endnu bedre udført.

Fakta Om Dan Hammer Tidligere administrende direktør i selskabet bag F.C. København, Parken Sporten & Entertainment.

Skrev i 2012 ’ Ståle – Vi er hinanden lykkes smed’, om FCK-træner Ståle Solbakken.

Hammer deltager ofte i fodbolddebatprogrammerne ’Fodbold FM’ og Mediano.

Nuværende administrerende direktør, Royal Arena.

Med sådan en rekordliste kan TV2 Sporten selv tage æren for, at forventningerne til kanalens sportsudsendelser er udenfor kategori. Derfor bliver skuffelsen også ude af proportioner, når man under en i forvejen lunken VM-dækning leverer et indslag, der minder om en ”Hail Mary”– altså et desperat langt kast, hvor man håber, at bolden bliver grebet i ”End Zone” af en holdkammerat.

Det går sjældent godt i American Football, hvor udtrykket stammer fra, og det gik galt, da TV2 sendte navnkundige Ulla Terkelsen på banen med en VM-stemningsrapport fra Frankrig. Plantet i den lidt mondæne by Cannes, som er mere ferie og film end fransk fodbold, fik den erfarne allround-reporter i en enkelt bisætning gjort verdens næstdyreste fodboldspiller, Kylian Mbappé, til et ubeskrevet blad udenfor hjemlandet. Den går bare ikke, når fodboldnørderne sidder klar med fingeren på twitter-triggeren.

Det gik galt, da TV2 sendte navnkundige Ulla Terkelsen på banen med en VM-stemningsrapport fra Frankrig Dan Hammer

Bedre blev det ikke søndag formiddag på TV2 News, da værten, Janni Pedersen, udtalte adskillige store VM-stjerners navne på så akavet en måde, at det ville svare til at kalde den franske og den amerikanske præsident for henholdsvis makron og triumf. Herregud, vil mange måske tænke, men djævlen og en nørdet fodboldfans respekt ligger i detaljen.

Netop detaljerne har især Mads Junker, Arnela Muminovic og Francis Dickoh fint styr på i DR’s VM-studie. Så gør det mindre, at Flemming Povlsens mund er så hurtig, at den ofte står offside, og at Tina Müller i mixzone fik stillet det forbudte spørgsmål om en spillers følelse lige efter et afgørende nederlag. Det opvejes af den kant, der opstår, når Mads Junker tillader sig at være indædt uenig med en af de andre i studiet.

Kanterne er færre i TV2-studiet, hvor elegantieren Niclas Jensen hellere spiller bolden end tackler manden, og hvor Troels Bechs distancerende ironi er så godmodig, som hans fine taktiske pointer er præcise. Generelt er TV2-dækningen dog fagligt begrænset af, at der blot er plads til lidt over tre minutters analyse i pauserne mellem to halvlege og to reklameblokke.

Mens DR på hjemmebane slår TV2, er stillingen mere lige ude på lægterne, hvor kommenteringen holder et udmærket niveau på begge kanaler. Glen Riddersholm har delt vandene med sin evige talestrøm om taktiske finesser på TV2, men så har han da i det mindste haft en effekt.

På min personlige topliste fører Kraul & Bruun stadig med det yderste af en støvlespids foran TV2’s Kristensen & Sørensen, og det kan undre, at DR har valgt at sende deres stærke kort bort fra tv og ind i radioen til de sidste VM-kampe.

DR:

TV2:

Hvis hold, synes du, er bedst?

'Hvem skal vi nu holde med’. Spørgsmålet kom fra en far i børnehaven. Dagen derpå. Da Danmarks exit havde givet en søvnløs nat. En træls morgen. Og egentlig en dag, hvor det meste forekom gråt. Trods høj sol over landet og en selvlysende stjerne med navnet Schmeichel i tankerne.

Mit svar var et træk på skulderen. Et forsigtigt ’ved det ikke’.

Med Danmark og andre favoritter ude, for mit vedkommende både Tyskland og Argentina, hvem skal man så egentlig holde med?

Fakta Om Line Ernlund Uddannet journalist med en fortid på TV3, DR Sporten og TV2 Sporten.

Ernlund har også en fortid som vært på TV2 NEWS og

På B.T. hvor hun var redaktionschef og debatredaktør.

Hun blev i 2008 kåret som årets kvindelige sportsvært.

Nuværende pressechef for Liberal Alliance.

Hvem er de nye helte og antihelte. Hvem fascinerer, og hvad skal nu holde faren i børnehaven og andre gode folk inde i kampen. I VM kampen?

Boldsnakkerne kender hver en højre back, hver en taktisk overvejelse og hvert et træk som modtræk. De elsker nørderiet og har de rette svar. Kæmpe respekt for det!

TV2 fangede hurtigt dilemmaet. Allerede tidligt i Go’ Morgen Danmark. Siden på nettet og i studiet, hvor Bech og Jensen foldede deres tanker ud. Forklarede, hvem de holder med og hvorfor. Hvem deres bud på bedste spiller er, og ikke mindst hvem kan vinde VM. Måske.

Kort sagt: Hvorfor vi fortsat skal se VM.

Ingen hviledage, tak! Spillerne trænger, men jeg gør ikke. VM kampen skal holdes varm. Hver dag. Kære DR og TV2, jeg håber, I lytter! Line Ernlund

Fra et VM i rødt og hvidt, har det i denne uge været et VM klædt i gult med et strejf af rødt. Schmeichel, Neymar, et columbiansk ja-hvad-skal-man-næsten-kalde-det, et gult VAR, og et lysende gult håb på den anden side af Øresund. Og så bum. En rød engelsk stopklods.

Jeg nyder, når eksperterne hos DR; Junker, Arnela og Povlsen giver den verbalt gas og sender en overhaling af Neymar afsted som en anden Zanka i en fin glidende tackling. En regulær dansk skideballe til en brasiliansk farce.

Når de på TV2 tager sig tid til at nørde om Belgien og De Bruyne. Begejstre. Skabe nye fortællinger og finde nye helte. Og dermed fastholde interessen for VM. For verdens største sportsbegivenhed.

Ingen hviledage, tak! Spillerne trænger, men jeg gør ikke. VM kampen skal holdes varm. Hver dag. Kære DR og TV2, jeg håber, I lytter!

Lav sol over Århus, synger Gnags. Det kunne den have været. En sol på vej i seng. Et godnat til VM i denne omgang.

Men jeg ser høj sol. Ikke mindst over et DR i topform. En sportsredaktion, der sprudler ved kajkanten på havnen i Århus. Så fuld af liv og begejstring. Sportsredaktionen har været ude i høj bølgegang. Tæt på lukning. Flytning til Århus. En Peter Møller, der sagde nej tak og op. Men åh hvor den lever. Sporten, altså.

Med Århus så smukt i baggrunden. Det er livsglæde. For fodboldfans og fodboldelskere. Punktum.

TV2:

DR: