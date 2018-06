VM-MOMENTET: Svend Gehrs blev legendarisk, da han kommenterede Michael Laudrups 3-1-mål i 6-1-sejren over Uruguay ved VM i 1986. »Og så skyder han! Nej, han venter. Jaaaaaa, Michael Laudrup. Det er genialt, det der!«

»Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg er blevet bedt om at gentage den sætning. Og jeg har nægtet hver gang. Jeg gider simpelthen ikke være en parodi på mig selv. Det har jeg nægtet altid.«

Fakta VM-momentet Danmark har været med til fire VM-slutrunder. I 1986, 1998, 2002 og 2010. Det er ikke gået lige godt hver gang, men ved hver af de fire slutrunder har der været det ene moment, som vi alle kan huske. VM-momentet handler om det øjeblik. Fortalt af hovedpersonen selv.

»Men jeg er sgu stolt af, at den kom sådan. Jeg har i hvert fald aldrig fortrudt. Igen fordi den passede i øjeblikket. Så er den ramt rigtigt. Den er blevet så udødeliggjort, at folk dårligt tør sige det af frygt for, at det er en efterligning.«

»Jeg var ude for noget ganske pudsigt for ikke så længe siden. Peter Piil (kommentator på Discovery) havde en kamp, hvor han selvfølgelig også lod sig begejstre og bruger den vending. Han undskyldte bagefter, at han havde min vending til sig som sin. Jeg skrev en sms til ham, at den passede i den situation. Du er tilgivet. Det var han meget taknemmelig for.«

Svend Gehrs på arbejde som kommentator lidt tilbage i tiden. Foto: Karl Nord, Scanpix Vis mere Svend Gehrs på arbejde som kommentator lidt tilbage i tiden. Foto: Karl Nord, Scanpix

»Det generede mig ikke, men jeg genkendte den. Og den passede i den situation.«

»DBU lavede for nogle år siden en kassette med de bedste landskampe gennem årene, og der har jeg den liggende på min DVD. Jeg havde det sådan for nogle år siden, at hvis jeg var i halvdårligt humør, kunne jeg godt sætte Sovjet-kampen på, for så blev jeg i godt humør igen. På samme måde vil jeg have det med Uruguay-kampen.«

Svend Gehrs sammen med Michael Laudrup, Morten Olsen, Preben Elkjær og Jan Mølby i 2011 i forbindelse med tv-serien, hvor Frits Ahlstrøm gik tæt på de store danske fodboldnavnes liv. Foto: Keld Navntoft, Scanpix Vis mere Svend Gehrs sammen med Michael Laudrup, Morten Olsen, Preben Elkjær og Jan Mølby i 2011 i forbindelse med tv-serien, hvor Frits Ahlstrøm gik tæt på de store danske fodboldnavnes liv. Foto: Keld Navntoft, Scanpix Svend Gehrs i sit golfudstyr. Foto: Bax Lindhardt, Scanpix Vis mere Svend Gehrs i sit golfudstyr. Foto: Bax Lindhardt, Scanpix

»Han tager fusen på alt og alle - også Uruguays forsvar - ved at tage det træk. Han tager også fusen på mig. Skudpositionen er jo i og for sig god nok, men når jeg ser det bagefter, kan jeg godt se, at der er risiko for, at den bliver blokeret på vejen. Det er det, der er så genialt, at han så lynhurtigt opfatter, at det her er halvfarligt. Det er Michael i en nøddeskal. Han foretog sig en masse ting på intuition, og han havde teknik til at udføre de her vanvittige ting, som han fandt på.«

»Jeg tror ikke, at Michael Laudrup synes, at det er så genialt. Han er godt klar over, at det er et godt mål, men jeg mener at have hørt engang, at han ikke synes, det er så genialt.«

»I 1995 på tiåret for Sovjet-kampen, der var min kone og jeg inviteret ud til de danske Roligans, som ville fejre tiåret. Der havde de kampen kørende på storskærm, mens vi sad og spiste. Der kom den ene efter den anden af de her Roligans og sagde, at ‘lige om lidt siger du sådan og sådan’. Det var hele kampen igennem, og ganske rigtigt - jeg sagde det.«

»Engang jeg var i Thailand, hvor vi var på Phuket, sad jeg i en udendørs bar. Der kørte en fodboldkamp oppe på skærmen i den bar. Der kan jeg så se, at det er Uruguay-kampen, men hvad der er endnu mærkeligere er, at det var min speak, der var på. Der må være en eller anden dansk turist, der har haft den med ned og foræret den til værtshusholderen. Der blev jeg godt nok noget befippet. Jeg så sgu kampen! Det kunne jeg jo lige så godt, for det var tæske-regnvejr på det tidspunkt.«