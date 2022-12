Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Marokkanske fans valfarter til Qatar for at se VM-semifinalen mod Frankrig.

Men billetkøerne skaber kaos i Doha, fortæller det engelske medie The Athletic.

Mediet skriver, at flere fans blev hentet i ambulance efter at være blevet udmattet af at stå i lange køer.

Desuden skulle der have været fysiske sammenstød mellem sikkerhedsvagter og fans.

Marokkanske fans er gået amok over VM-succesen over hele verden. Her i den hollandske hovedstad Amsterdam. Foto: BAS CZERWINSKI Vis mere Marokkanske fans er gået amok over VM-succesen over hele verden. Her i den hollandske hovedstad Amsterdam. Foto: BAS CZERWINSKI

Kampen mod Frankrig spilles på Al Janoub Stadion, hvor organiseringen af billetsalget angiveligt har skabt så stor forvirring, at det har medført kaos.

Tusindvis af marokkanske fans er taget til Qatar i håbet om at få en billet.

Tidligere på ugen meddelte det marokkanske flyselskab Royal Air Maroc, at man havde indført 30 nye flyvninger fra hovedstaden Casablanca og til Qatars hovedstad, Doha, hvor kampen finder sted.

Kampen spilles onsdag klokken 20.00.

Marokko slog Portugal i kvartfinalen, mens Frankrig slog England ud i lørdags.

Tirsdag mødes Argentina og Kroatien i den første VM-semifinale.