Han havde netop fejret sin fødselsdag. Men få dage efter mistede Grant Wahl pludseligt livet.

Præcist hvad der skete, vides endnu ikke, for den amerikanske journalist skal obduceres i sit hjemland, og først herefter får familien det svar, der mangler:

Hvorfor mistede han livet om aftenen 9. december, hvor fodbold pludselig blev ligegyldigt for en stund oppe på pressepladserne?

VM-kvartfinalen mellem Argentina og Holland var i fuld gang, da en panisk stemme lød blandt journalisterne.

»Pludselig begyndte mine kollegaer at råbe på assistance. Nogen var kollapset,« har Keir Radnedge fra World Soccer Magazine fortalt til CNN.

Grant Wahl havde mistet bevidstheden i sin stol, og en journalist og to læger hastede hen for at hjælpe ham.

Det var først, da de, der stod omkring ham, kunne se de velkendte og ubehagelige bevægelser, at alvoren gik op for dem. Hænder, der på skift pumpede og pumpede på brystkassen.

»Førstehjælp er et frygteligt tegn. Hans hjerte må være stoppet. Et endnu værre tegn var, at de bare blev ved og ved,« har Josh Glancy fortalt i The Times om de skrækkelige scener, der betød, at mange journalister ikke længere havde blikket rettet mod straffesparkskonkurrencen.

Grant Wahl var en anerkendt sportsjournalist i USA. Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER Vis mere Grant Wahl var en anerkendt sportsjournalist i USA. Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER

Minutter gik, og først efter en lille halv time blev Grant Wahl hentet på en båre med tildækket ansigt.

»Vi vidste det allesammen. Få minutter tidligere havde han tweetet om kampen,« har Glancy fortalt.

Wahl blev kørt til Hamad General Hospital, men hans liv stod ikke til at redde. Siden startede spekulationerne. Hvorfor døde en tilsyneladende rask 48-årig mand så pludseligt?

Eric Wahl, hans bror, var i første omgang ikke i tvivl. Han havde mistanke om drab, da Grant Wahl tidligere i november havde trukket overskrifter for at tage en regnbue-T-shirt på.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Hans bror er nemlig homoseksuel, men vagterne sagde med det samme, at det ikke var tilladt. Grant Wahl opdaterede på Twitter, men fik siden taget sin telefon og blev tilbageholdt i 25 minutter, inden han fik lov at gå. Han fik en undskyldning fra FIFA og slog fast, det nok ikke var sidste gang, han ville tage den på.

Han fortsatte sin kritiske journalistik om blandt andet migrantarbejdernes dårlige forhold, hvor en officiel talsperson blev citeret for at sige, at 'døden er en naturlig del af livet, om det sker på arbejdet eller i søvne'.

En artikel, der blev den sidste på bloggen med hans navn på, men det skal understreges, at Eric Wahl siden har trukket en smule i land med sin teori.

Han delte videoen i sine følelsers vold og stoler på, at myndighederne kommer frem til den rette konklusion, selvom han undrer sig over, at en ellers frisk og rask mand pludselig falder om, forklarede han.

Grant Wahl havde dog haft det dårligt, fortalte han selv i podcasten 'Futbol with Grant Wahl'. Trykken for brystet. Hoste. En følelse af slem forkølelse, og han fik lægehjælp i pressecenteret ved VM, hvor han fik både hostesaft og Ibuprofen.

Samtidig har den amerikanske journalist fortalt, at det var normalt for ham at få det lidt skidt under slutrunder – som han har dækket en del af – fordi arbejdspresset er højt og søvnen ikke optimal.

Det har han lært at navigere i, og derfor satte han sig også gladeligt til rette den fredag aften, hvor han på Twitter som altid opdaterede flittigt.

'Simpelthen bare et helt fantastisk opsat dødboldsmål af Holland,' lød det, der endte med at blive det sidste tweet nogensinde, fra den vellidte journalist.

Der blev lagt blomster på medietribunen til ære for den afdøde journalist. Foto: LEE SMITH Vis mere Der blev lagt blomster på medietribunen til ære for den afdøde journalist. Foto: LEE SMITH

Samtidig er kritikken også væltet ned over værtsnationen. En del af den går på, at der tilsyneladende ikke var en hjertestarter på stadion, da Grant Wahl faldt om. Især når der er tale om et stadion, 'der er så dyrt, at der er soveværelse i VIP-afdelingen', lyder det i The Times.

Flere vidner efterlyste apparatet. FIFA har ifølge Daily Mail i en officiel udtalelse forklaret, at de paramedicinere, der ankom, kæmpede med alle midler, herunder også en hjertestarter, men ifølge vidneforklaringerne gik der mange minutter, før de overhovedet dukkede op.

Eric Wahl har på Twitter fortalt, at det dog ikke er sikkert, en hjertestarter ville have gjort en forskel, men det svar venter både han og familien stadig på, og når det kommer, melder de det ud.

For offentligheden skal også have svar på, hvad der førte til, at hans bror så pludseligt og på tragisk vis mistede livet, mens han lavede noget det, han elskede allermest.