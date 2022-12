Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ja, så var han der igen.

Du så sikkert Argentina-keeperen Emiliano Martinez holde 'Den Gyldne Handske' foran sine ædlere dele med en sær grimasse (Ellers se de her), men nu har han endnu engang bragt sig i søgelyset.

I omklædningsrummet fik den heller ikke for lidt, og midt i sejrsdansen bad Martinez om et minuts stilhed.

»For Mbappé,« lød det så i følge ESPN.

"A minute of silence for ... Mbappe!"



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Mbappé var ellers den mest sikre i den direkte duel på straffespark. Først scorede han et i den ordinære kamp, så i den forlængede spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrencen. Og ja, så scorede den franske superstjerne også en kasse i åbent spil.

Emiliano Martinez sørgede dog for at holde de franske straffesparksforsøg fra Coman og Tchouameni ude af målet, og så kunne Argentina afslutte dramaet med deres fjerdes spark.

Aston Villa-keeperen fik dog også kritik for sin opførsel under straffesparkskonkurrencen, for her kastede han bolden til side, da det var Tchouamenis tur til at sparke, men den psykologiske krigsførsel hjalp, og det kostede end ikke et gult kort, selvom det sikkert var med i sydamerikanerens kalkule.

På bundlinjen står dog det vigtigste for Martinez: Argentina fik VM-trofæet for tredje gang, og mon ikke festen stadig er i gang.