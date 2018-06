Kan du mærke den? Ja, det kan du jo nok allerede eftersom du har klikket dig ind på denne VM-historie. For det er selvfølgelig VM-feberen, vi taler om. Og den er tilsyneladende efterhånden nået godt ud i afkrogene i Danmark.

For spørger man ude i de små danske hjem, så overtrumfer VM i fodbold alle andre sportsbegivenheder i storhed. OL og håndbold-VM, hvor stort det end måtte være, blegner, ifølge danskerne, i forhold til det store fodboldcirkus.

Hele 42 procent af de adspurgte danskere i en ny stor undersøgelse foretaget af MyResearch og Unibet for BT siger nemlig, at de foretrækker VM-bold frem for noget andet. OL er næststørst i danskernes bevidsthed med 15 procent, mens 12 procent er mest til herrehåndbold-VM.

Faktisk er kærligheden til VM-fodbold hos hver fjerde dansker så stor, at de ville takke pænt nej til en tur i biffen med kæresten, hvis det var på bekostning af en god gang VM-bold, mens hver tiende planlægger sommerferien i forhold til VM.

Samtidig med at slutrunden i verdens største sport for alvor tænder op under de danske roligans og mere casual fans hjemme i stuerne, så giver den danske VM-deltagelse i Rusland grobund for optimisme i forhold til Christian Eriksen og co’s vindermuligheder.

Hele 76 procent af de adspurgte danskere er sikre på, at det danske landshold cruiser gennem puljen, hvor modstanderne er de sydamerikanske hurtigløbere fra Peru, det australske tonserlandshold og mægtige Frankrig.

Derudover kan man trække ud af undersøgelsen, at VM-feberen må være steget enkelte danskere til hovedet. For uanset hvor god Eriksen end er, og hvor hurtig Schemichel er på stregen, og hvor solidt Simon Kjær spiller i forsvaret, så må det betegnes som nationalromantisk galskab at mene, at Danmark når til finalen.

Men det er 10 procent af de adspurgte altså overbeviste om sker.

Mere realisme er der at finde i de 58 procent, som mener at Åge Hareides tropper – finale eller ej – kommer til at overgå vores nordiske brodernationer, som også er med i turneringen, Sverige og Island.

På spillersiden går vejen til dansk VM-succes, ifølge de adspurgte i undersøgelsen, gennem Christian Eriksen - nu hvor Nicklas Bendtner er sorteret fra den endelige danske VM-trup.

Fakta Om undersøgelsen Unibet har i april 2018 fået gennemført en VM-undersøgelse med 1.719 repræsentative (mht. køn, alder og region) online interviews blandt personer mellem 18-54 år (Er B.T.s nye målgruppe ikk 25-54 år-agtigt?). Af disse er 1.127 interesserede i at følge det kommende VM i Rusland (ca. 66%) Resultaterne er vejet efter officielle tal fra Danmarks Statistik på køn (kun VM 2018), alder og region og afspejler den danske befolkning.

Landsholdets 10’er er således det varmeste bud på en danske topscorer – det tror 42 procent på – og han er ligeledes Danmarks vigtigste spiller, hvilket 59 procent af de adspurgte mener.

Christian Eriksen scorede i den sidste VM-testkamp mod Mexico. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Lars Møller

Dermed er der et laaangt hop ned til den næstvigtigste dansker, som er målmand Kasper Schmeichel med bare seks procents opbakning.

Faktisk er tiltroen til Eriksen så stor, at næsten halvdelen tror, at den danske Tottenham-stjerne kommer til at lave flere assists under VM end superstjerner som Lionel Messi, Neymar og Cristiano Ronaldo.