Der kommer til at være fodbold på skoleskemaet tirsdag eftermiddag flere steder i Danmark.

For her tager det danske landshold med Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen i spidsen hul på VM i Qatar.

Danmarks åbningskamp mod Tunesien ved den skandaleombruste slutrunde begynder nemlig klokken 14 (dansk tid) – altså midt på skoledagen.

Og det betyder, at undervisningen flere steder i de danske folkeskoler og gymnasier for en kort stund kan blive erstattet af landskamp på storskærme.

For efter den massive fodboldfeber og landsholdsinteresse, der blev skabt hos adskillige børn og unge under sidste års EM-eventyr, er det i hvert fald utænkeligt, at Kasper Hjulmands mandskab må undvære opbakningen hjemmefra, når de skal kæmpe med om VM-trofæet i oliestaten.

Men hvad gør flere af stederne i det danske skolesystem helt konkret for at komme de unge, ulykkelige landsholdsfans til undsætning tirsdag?

B.T. har foretaget en tilfældig rundringning til nogle folkeskoler og gymnasier i Danmark for at høre, om eleverne får undervisningsfri til at kunne fodbold om eftermiddagen.

Du kan se svarene herunder:

MARSELISBORG GYMNASIUM, AARHUS

I Aarhus er der for alvor ved at være VM-feber, og derfor tyder alt da også på, at der bliver fodboldfest tirsdag eftermiddag på gymnasiet.

»Mon ikke vi finder ud af noget. Vi planlægger i hvert fald at se den fælles på skolen. Nok i vores kantine på storskærm,« siger Kirsten Skov, der er rektor på stedet.

NIELS STEENSENS GYMNASIUM, KØBENHAVN

I hovedstaden er der heller ikke meget betænkningstid, når det store gymnasium i hovedstaden bliver stillet spørgsmålet.

»Det kan vi svare meget hurtigt på. For vi har planlagt et storskærmsarrangement for vores elever til kampen,« lyder det i en kort udtalelse fra gymnasiet.

ODENSE KATEDRALSKOLE

På Fyn er det dog ikke alle gymnasier, der i skrivende stund har tænkt sig at bruge undervisningstimerne på VM-braget. I hvert fald ikke til den første kamp.

»Indtil videre er der almindelig undervisning. Hvis der kommer nogle lidt vigtigere kampe, kan det godt være, der sker noget, men i første omgang skal de følge skemaet,« lyder det i et svar fra gymnasiet.

MARIEVANGSSKOLEN, SLAGELSE

»Vores elever må gerne se landskampen på tirsdag her på skolen. Elevrådet har allerede arrangeret noget, hvor de kan se den,« siger skoleleder Nanna Kessel.

VESTRE SKOLE, SVENDBORG

»Vi er lige ved at undersøge det hele i forhold til rettigheder. Måske er der en mulighed for at lave et socialt og trivselsmæssigt arrangement for børnene, hvor de, der gerne vil se den, kan gøre det,« lyder det fra skoleleder Christian Handberg Clift.

LANGSØSKOLEN, SILKEBORG

»Der er en del elever, der skal se den. Og på grund af tidspunktet har vi givet dem lov til at samles for at se den i timerne,« forklarer Keld Vestergaard, der er skoleleder på stedet.