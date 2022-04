Frygten er blevet til virkelighed for danske fans og roligans.

De værste meldinger om hotelmangel under VM ser ud til ikke at holde stik – for det står meget værre til.

Lige nu står danske fans med VM-billetter, som de får meget svært ved at bruge, medmindre de vil bruge en formue på cowboyløsninger.

En af dem er Thomas Gerner Hariri, der har to billetter til alle gruppekampene plus to billetter til en eventuel 1/8-finale.

I alt har han omkring 15.000 kroner ude at svømme.

»Det er katastrofalt,« lyder det fra den danske landsholdsfan.

Samtlige hotelsøgemaskiner melder udsolgt i hele Qatar, og på delebolig-portalen Airbnb er den billigste løsning tilgængelig fra 77.000 kroner, hvis man som minimum skal være der fra 22. til 30. november, hvor Kasper Hjulmands tropper spiller gruppekampe.

Et ophold på et nyligt indsat krydstogtskib nær Doha koster 136.000 kroner.

»Det er jo ikke kun et problem for mig, men et problem for alle fans verden over. Der er ikke hotel eller andre overnatningsmuligheder tilgængeligt.«

Han forstår ikke, at FIFA og Qatar som land ikke har kunnet regne sig frem til, hvor mange overnatningsmuligheder et VM kræver. Nu tænker han kreativt, men det bliver dyrt.

»Jeg har undersøgt muligheden for at bo i Dubai, og det kan man reelt set også godt gøre. Hotellerne er til at betale sig fra, og så kunne man flyve frem og tilbage til Doha. Nu er det ikke for at finde hår i suppen, men det billigste fly koster 3400 for én vej.«

Thomas' eget regnestykke siger, at han sammen med sin rejsemakker kommer af med en del mere end 100.000 i alt, hvis det skal gennemføres. Forundringen over arrangementet fylder en del lige nu.

»Hvis man kan flyve til månen, så kan det her også løses.«

»Jeg undrer mig rigtig meget over det,« lyder det fra billethaveren fra Sønderjylland.

DBU har valgt ikke at fraråde danske fans at rejse til det stærkt kontroversielle VM i Qatar. De anmoder i stedet danske roligans, der ønsker at følge landsholdet i november og december, om, at de skal sætte sig ind i forholdene i ørkenstaten inden afrejse.