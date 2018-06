Det danske landshold kommer med stor sandsynlighed til at mangle William Kvist i de to sidste gruppekampe, efter han lørdag udgik med to brækkede ribben og en punkteret lunge i kampen mod Peru ved VM i Rusland.

Der er to kampe tilbage mod henholdsvis Australien og Frankrig. Og spørger man en række danske fodboldeksperter, kan tabet af William Kvist vise sig at blive dyrt i særligt den sidste gruppekamp mod Frankrig, hvor Danmark kan blive tvunget til at hente point for at sikre avancement til ottendedelsfinalerne.

»Han er vigtig, fordi Danmark kommer til at forsvare mere mod Frankrig, end de kommer til at angribe. Frankrig har så mange individualister. De har så mange gode spillere lige præcis på det område, hvor Kvist normalt patruljerer. Så det betyder meget, at vi har en spiller, der er god defensivt på den position. En, som er god til dirigere med sine spillere, som er stabil, og som bliver i området,« siger Mikkel Bischoff, fodboldekspert på Eurosport.

William Kvists umiddelbare erstatning er Lasse Schöne. Eksperterne er enige om, at Schöne er bedre end Kvist, når Danmark er spilstyrende og det angribende hold. Til gengæld kan det give problemer mod dygtige hold som Frankrig, der kan sætte Danmark under stort pres, og som er gode til at spille på omstillinger.

»VM er omstillinger. Og i den fase er Lasse Schöne ikke den stærkeste. Han er ikke en bolderobrer. Til gengæld er han teknisk. Når man spiller med Lasse, så skal man søge lidt mere boldbesiddelse. Man skal forsøge at spille sig frem i banen frem for at spille langt, fordi der er den risiko, at man ikke dækker området foran forsvaret på samme måde som med Wiliiam. Derfor kan vi godt blive sårbare,« siger Per Frimann, fodboldekspert på TV3 Sport.

Den tidligere danske landsholdsspiller Mads Junker er ligesom de andre eksperter ikke bekymret, når Danmark på torsdag møder Australien. Sagen er dog en anden mod Frankrig, og hvis Danmark kvalificerer sig videre til ottendedelsfinalen, hvor man forventer at møde endnu et stærkt hold.

»Det er noget andet mod Frankrig og forhåbentlig i en ottendedelsfinale. Der kommer du til at mangle din mest rutinerede midtbanespiller. Så jeg synes, det er et problem. Især på grund af den konstellation, der har været mellem Eriksen, Delaney og Kvist. Den har fungeret så godt og har gjort, at Eriksen har været så god,« siger Mads Junker.

William Kvist er stadig håbefuld. Han er rejst til Danmark for at undersøge, om han kan blive klar, hvis Danmark når langt i turneringen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist er stadig håbefuld. Han er rejst til Danmark for at undersøge, om han kan blive klar, hvis Danmark når langt i turneringen. Foto: Liselotte Sabroe

Den tidligere landsholdsspiller Flemming Povlsen hører dog til den anden lejr. Han kalder tabet af William Kvist for ‘status quo’. Det er hverken stort eller småt og kan sagtens erstattes. Ifølge den tidligere landsholdsspiller kan Lasse Schöne godt fylde hullet centralt i banen - også mod Frankrig.

»Spillemæssigt er det ikke et tab. Frankrig har ikke væltet i chancer fra centralt hold. De har forsøgt at spille på kanten og dybt. Der kan William Kvist alligevel ikke nå ud. Så det ser jeg ikke som en fare. Det kan sagtens opvejes af Lasse Schönes tilstedeværelse,« siger Flemming Povlsen.