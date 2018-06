Nikola Kalinic er færdig ved VM.

Ifølge flere medier - blandt andet 24sata - er den kroatiske angriber faldet i unåde hos landstræner Zlatko Dalić der har besluttet at sende spilleren hjem til Kroatien.

Endnu er den dramatiske situationen ikke bekræftet fra officiel side, men der er indkaldt til pressemøde kl. 16.15 mandag. Øverst i artiklen kan du se de russiske fans juble over åbningssejren på hele 5-0 over Saudi Arabien

Kroatien lagde ved VM ud med en 2-0-sejr over Nigeria, og det var i lørdagens kamp, at Nikola Kalinic skulle have foretaget et skæbnesvangert valg.

Med små fem minutter tilbage havde landstræner bedt AC Milan-angriberen om at lade sig skifte ind i stedet for Mario Mandzukic.

Det afviste Nikola Kalinic angiveligt og begrundede det med, at han havde rygproblemer. I stedet blev Marko Pjaca sendt på banen.

Det samme skriver Goal-journalisten Ronan Murphy:

Croatia head coach Zlatko Dalic is expected to send Milan forward Nikola Kalinic home from the #WorldCup today. Kalinic was unhappy in the squad and refused to come on as a sub vs Nigeria, claiming he had a back problem. Croatian pess conference at 16:15 CET. #CRO — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) June 18, 2018

Den forklaring har Zlatko Dalić tilsyneladende ikke godtaget. Eksempelvis sagde han efter Nigeria-kampen, at der ingen skader var i truppen - kun 'et problem'.

Bliver Nikola Kalinic sendt hjem vil den kroatiske VM-trup være reduceret til 22 mand, da det ikke er tilladt at indkalde reserver. Det samme er tilfældet med den danske trup, efter at William Kvist er blev ukampdygtig. Han håber dog på et overraskende comeback. Læs mere om det her

Kroatien fører indtil videre Gruppe D efter første runde.