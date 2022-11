Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den ankelskade, som Neymar pådrog sig i Brasiliens VM-kamp mod Serbien torsdag, holder stjerneangriberen ude af mandagens kamp mod Schweiz.

Det siger Brasiliens holdlæge ifølge nyhedsbureauet AFP.

Anklen var tydeligt hævet, da 30-årige Neymar humpede ud kampen mod Serbien, som brasilianerne sikkert vandt med cifrene 2-0.

Også højrebacken Danilo misser Schweiz-kampen.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

»Neymar og Danilo blev skannet fredag eftermiddag, og vi har fundet skader i begge spilleres ledbånd i anklerne.«

»De misser den næste kamp, og vi vil være forsigtige, da de skal i behandling i et forsøg på at få dem klar, så de kan spille igen ved VM,« siger holdlægen ifølge AFP.

Neymar måtte lade sig udskifte i det 79. minut i kampen mod Serbien og det kan meget vel være, at den brasilianske superstjerne kan misse den sidste gruppekamp også for at sikre de bedste vilkår for, at han kan blive klar i den afgørende fase af VM-turneringen.

Mandag skal Brasilien møde Schweiz i, hvad der godt kunne ligne en gruppefinale, da Schweiz ligeså vandt deres første kamp i en 1-0-sejr over Cameroun.

Foto: Tolga Bozoglu Vis mere Foto: Tolga Bozoglu

Brasilien er bookmakernes favorit til at sikre sig verdensmesterskabet i Qatar.

Fire gange er det lykkedes den store fodboldnation at vinde den gyldne pokal, men den seneste VM-sejr er hele 20 år siden og kom i 2002.

I den sidste gruppekamp venter der Brasilien et opgør mod Cameroun.