Store dele af Danmarks erhvervsliv tager tirsdag eftermiddag en mindre fodboldpause.

For når Kasper Hjulmands mandskab går på banen til den første kamp ved VM-slutrunden i Qatar, hvor Tunesien er modstanderen, bliver det midt i arbejdstiden, at de rød-hvide farver skal findes frem.

Danmarks åbningskamp ved den skandaleombruste slutrunde begynder nemlig klokken 14 (dansk tid).

Og dermed er der flere arbejdspladser rundt omkring i landet, der kan blive en smule udfordret, hvis der sidder urolige roligans klistret til tv-skærmene midt i arbejdstiden.

Efter det sidste års massive danske landsholdsfeber er det i hvert fald utænkeligt, at Christian Eriksen og co. må undvære opbakningen hjemmefra, når de starter jagten på VM-trofæet i oliestaten.

Men hvad gør flere af de danske virksomheder for at stille medarbejdernes VM-sult tirsdag eftermiddag?

B.T. har foretaget en rundringning til nogle af Danmarks største virksomheder for at høre, om medarbejderne får fodboldfri om eftermiddagen.

Du kan se svarene herunder:

MÆRSK

»Vi har en fleksibel arbejdsplads i forhold til både tid og sted, så der er ikke noget i vejen for, at vores medarbejdere følger deres interesser, når det sker efter aftale med deres leder,« siger pressechef Christian Kjærgaard-Winther og tilføjer:

»Vi glæder os til nogle festlige dage. Det bliver dog ikke alene en fejring af Danmarks kampe, da kollegerne på hovedkontoret repræsenterer ikke færre end 80 nationaliteter.«

DANSKE BANK

»Nogle af vores kolleger vil blive enormt glade for at se en landskamp live, og vi har alle sammen brug for at samles om positive begivenheder, så hvis opgaverne kan planlægges godt udenom, er de velkomne til at udnytte den fleksibilitet,« lyder det fra Karsten Breum, der er HR-direktør, inden han fortsætter:

»Kontorarbejde skal ikke nødvendigvis foregå mellem klokken 8-16, og vi ser gerne, at arbejdet tilpasser sig resten af vores liv i videst mulige udstrækning.«

NOVO NORDISK

»Det eneste, vi kan sige, er, at Novo Nordisk ikke har arrangementer eller andet i forhold til kampen,« siger Kristine Kruse Zeij, der er Global Media Relations Manager i virksomheden.

VESTAS

»Vi er en global virksomhed med ansatte i mange lande, og vi har forståelse for, at mange af vores medarbejdere – både i og uden for Danmark – gerne vil se netop deres landsholds kampe under VM,« forklarer Claes Lautrup Cunliffe, der er Public Relations Lead, og tilføjer:

»Men sportsbegivenheder giver generelt ikke anledning til, at vi stopper arbejdet. Det gælder alle vores medarbejderfunktioner på tværs af de lande, vi er til stede i.«

FLSMIDTH

»Vi planlægger at se kampen sammen på storskærm i vores kantine samt servere lidt chips og en øl for de medarbejdere, der har lyst,« lyder det fra Rasmus Windfeld, der er virksomhedens pressechef.

ISS

»Vores medarbejdere på hovedkontoret er velkomne til at se landskampen tirsdag, hvis de ønsker dette. Helt generelt har vi fuld tillid til, at den enkelte, igennem en fleksibel tilgang, sagtens kan navigere i at få løst arbejdsopgaverne, selv om mange af slutrundens kampe spilles i arbejdstiden,« siger kommunikationschef Daniel Kirchhoff, og afslutter:

»Mange af vores medarbejdere arbejder på vores kunders lokationer. Her koordineres det lokalt og i overensstemmelse med vores kunders ønsker.«