Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lørdag i festlig stemning kombineret med en landskamp mellem Danmark og Frankrig – så har du opskriften på en optimal aften.

Sådan er der i hvert fald mange danskere, der tænker forud for fodboldbraget lørdag.

Det beretter Eventbutler og Copenhagen Event, der begge står for sociale arrangementer fordelt ud over landet.

Sidstnævnte kan fortælle, hvordan de har fået »ekstremt mange forespørgsler vedrørende ændringer forud for et arrangement lørdag«, så det er muligt at se Danmark-Frankrig klokken 17.

»Vi selv har fået 10-15 stykker, og vores samarbejdspartnere (restauranter, spillesteder, barer mv., red.) har vel fået fem til otte gange flere. Så vi kan helt klart mærke de ekstra forespørgsler,« siger Jesper Bruun, medejer af Eventbutler, og tilføjer:

»Det virker afgørende for en succesfuld aften for nogle,« siger han med et grin.

Eventbutler står for bookinger af fester, selskaber, konferencer og større events, herunder også julefrokoster. Lørdag har man stået for omkring 1.000 forskellige bookinger, og firmaet anslår, at op mod 200 arrangementer har bedt om ændringer for at kunne se fodbold.

Jesper Bruun fortæller, at de første bookinger begyndte at komme i august, og siden er de ellers strømmet ind løbende

»Heldigvis er vores samarbejdsparter meget imødekommende, så det kan lade sig gøre i langt de fleste tilfælde, hvis man vil se fodbold.«

»Det ender ofte i kreative løsninger, hvor man finder projektor, lærred og storskærme. Nogle kan finde på af aflyse, hvis det ikke kan lade sig gøre, så det har haft indflydelse.«

Samme melding kommer også fra Copenhagen Event, der kan oplyse, at de ser ind i en ekstrem travl weekend med sociale arrangementer.

Og her er interessen for at kunne kombinere fest og fodbold også til stede, hvorfor flere skærme er sat op i anledningen, lyder det.

B.T. har også været i kontakt med koncernen Rekom, der ejer adskillige barer, natklubber og restauranter i hele landet.

Men om fodboldkampen har spillet særligt ind i kundernes eksisterende planer, kan de ikke sige noget om.