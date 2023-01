Lyt til artiklen

Søndag er der varslet voldsomt vejr med vindstød af stormstyrke flere steder i Danmark.

Og derfor skal danske håndboldfans, der vil tage Øresundsbroen til søndagens VM-kamp mod Bahrain, holde skarpt øje med vejrets udvikling i løbet af søndagen.

For lige nu varsler prognosen, at vindstødene kan nå en styrke, der kun er to sekundmeter fra, at Øresundsbroen må lukke ved 25 m/s – og det kan blive noget af en kattepine for danske fans, der vil se håndbold på den anden side af broen.

Særligt fordi vindstødene ventes at være kraftigst fra godt to timer før kampstart. Det fortæller trafikleder hos Øresundsbroen Tina Andersen til B.T. lørdag.

»Det kan nå at ændre sig, og med kun to sekundmeter fra, at vi lukker, så kan der ske rigtig meget inden søndag aften.«

»Men jeg tør næsten garantere nu, at vi fraråder høje og lette køretøjer at køre over, og det er allerede fra klokken 15-16 stykker,« siger Tina Andersen og sender en opfordring til de danskere, der har tænkt sig at tage bilen til håndbold i Malmø.

»De skal holde øje med medier og på vores hjemmeside for udviklingen i løbet af søndagen. For det kan gå hurtigt – og lige nu ser det jo værst ud omkring klokken 18 til 21, hvor folk kan forventes at tage til kamp.«

Tina Andersen fortæller, at Øresundsbroen sigter efter at melde ud så hurtigt som muligt, hvis vejret påvirker trafikken over broen.

Ellers kan man holde sig opdateret på Øresundsbroens hjemmeside HER.

Fredag valfartede en masse danskere til Danmarks VM-åbningskamp i Malmø – og her oplevede Øresundsbroen, at 2.000 flere biler end normalt kørte over broen.