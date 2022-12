Lyt til artiklen

2,62 milliarder kroner.

Så meget er Kasper Hjulmands VM-spillere værd, hvis man samler alle 26 mands markedsværdi ifølge Transfermarkt.

Tallet kan man – bevares – ikke bruge til særlig meget efter den danske fiasko i Qatar, men ikke desto mindre sætter det Danmarks VM-præstation lidt i perspektiv, når man ser på det tilgængelige spillermateriale sammenlignet med de andre VM-landes.

Du kan se holdenes samlede markedsværdier – samt deres mest værdifulde spiller – i faktaboksen herunder.

Landsholdenes markedsværdier Så meget er de 32 VM-hold værd: 1. England: 9,37 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Phil Foden (Manchester City) 818,1 million kroner

2. Brasilien: 8,48 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Vinicius Junior (Real Madrid) 892,5 millioner kroner

3. Frankrig: 7,66 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 1,19 milliarder kroner

4. Portugal: 6,97 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Rafael Leão (AC Milan) 632 millioner kroner

5. Tyskland: 6,58 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Jamal Musiala (Bayern München) 743,7 millioner kroner

6. Spanien: 6,52 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Pedri (FC Barcelona) 743,7 millioner kroner

7. Argentina: 4,78 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Lautaro Martinez (Inter Milan) 557,8 millioner kroner

8. Holland: 4,36 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Matthijs de Ligt (Bayern München) 520,6 millioner kroner

9. Belgien: 4,19 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Kevin De Bruyne (Manchester City) 595 millioner kroner

10. Uruguay: 3,34 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Federico Valverde (Real Madrid) 743,7 millioner kroner

11. Kroatien: 2,80 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Josko Gvardiol (RB Leipzig) 446,2 millioner kroner

12. Serbien: 2,67 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Dusan Vlahovic (Juventus) 595 millioner kroner

13. Danmark: 2,62 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) 334,7 millioner kroner

14. Schweiz: 2,09 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Manuel Akanji (Manchester City) 223,1 million kroner

15. USA: 2,06 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Christian Pulisic (Chelsea) 282,6 millioner kroner

16. Polen: 1,9 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Robert Lewandowski (Barcelona) 334,7 millioner kroner

17. Marokko: 1,79 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 483,4 millioner kroner

18. Senegal: 1,7 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Kalidou Koulibaly (Chelsea) 260,3 millioner kroner

19. Ghana: 1,61 milliard kroner / mest værdifulde spiller: Thomas Partey (Arsenal) 282,6 millioner kroner

20. Canada: 1,39 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Alphonso Davies (Bayern München) 520,61 million kroner

21. Mexico: 1,31 milliard kroner / mest værdifulde spiller: Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) 260,34 millioner kroner

22. Sydkorea: 1,22 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Heung-min Son (Tottenham) 520,61 million kroner

23. Wales: 1,19 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Ben Davies (Tottenham) og Brennan Johnson (Nottingham Forest) 148,75 millioner kroner

24. Cameroun: 1,15 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 282,62 millioner kroner

25. Japan: 1,14 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) 223,12 millioner kroner

26. Ecuador: 1,08 milliarder kroner / mest værdifulde spiller: Moisés Caicedo (Brighton) 282,62 millioner kroner

27. Tunesien: 464,1 million kroner / mest værdifulde spiller: Ellyes Skhiri (Köln) 96,68 millioner kroner

28. Iran: 442,74 millioner kroner / mest værdifulde spiller: Mehdi Taremi (FC Porto) 148,75 millioner kroner

29. Australien: 277,41 million kroner / mest værdifulde spiller: Mathew Ryan (FC København) 37,19 millioner kroner

30. Saudi-Arabien: 187,42 millioner kroner / mest værdifulde spiller: Sultan Al-Ghannam (Al-Nassr FC) 18,59 millioner kroner

31. Costa Rica: 139,45 millioner kroner / mest værdifulde spiller: Keylor Navas (Paris Saint-Germain) 37,19 millioner kroner

32. Qatar: 110,82 millioner kroner / mest værdifulde spiller: Akram Afif (Al-Sadd FC) 29,75 millioner kroner Kilde: Transfermarkt

Penge siger ikke alt.

Alligevel er det interessant at bemærke, at 12 af 32 hold ved slutrunden har været mere værd end Danmark. Listen toppes af England, hvis trup bestående af stjerner som Phil Foden, Harry Kane og Jude Bellingham er svimlende 9,37 milliarder kroner værd, mens Qatar er bundskraberen med en værdi på 'kun' 110,82 millioner kroner.

Det er mindre end Danmarks mest værdifulde spiller, Pierre-Emile Højbjerg, der er 334,7 millioner kroner værd.

Og det er ikke kun de rød-hvide, der har skuffet. Fire hold, der på papiret er mere værd end Danmark, blev kylet ud i gruppespillet.

Pierre-Emile Højbjerg er Danmarks dyreste spiller målt på markedsværdi. Foto: BERNADETT SZABO

Det er Tyskland, Belgien, Uruguay samt Serbien, og særligt de to førstnævnte led gigantiske mavepustere ved ikke at gå videre. Tyskland var turneringens femtedyreste hold, mens Belgien og Uruguay var de niende- og tiendedyreste.

I den omvendte ende – de glædelige overraskelser – finder man hele otte hold, der har 'billigere' trupper end Danmark, men alligevel formåede at komme i ottendedelsfinalerne ved VM. Der er tale om Polen, Schweiz, USA, Marokko, Senegal, Sydkorea, Japan og Australien.

Særligt landet Down Under – der endte med at være Danmarks bødler – har leveret en vanvittig præstation i forhold til spillertruppen. Australien er nemlig nummer 29 ud af 32 på listen over slutrundens dyreste mandskaber med en samlet værdi på 277,41 million kroner. Det er også mindre end Pierre-Emile Højbjerg alene, hvilket til dels sætter en tyk streg under den pinlige nedtur.

Det andet hold, som Danmark var storfavorit imod, Tunesien, er placeret som nummer 27 på listen over slutrundens dyreste hold.

I øvrigt er det værd at bemærke, at slutrundens dyreste spiller, franske Kylian Mbappé, alene er lige så meget værd som hele Wales' VM-trup. Med et prisskilt på cirka 1,9 milliarder kroner.

Danmark lå inden VM nummer ti på FIFAs verdensrangliste. Du kan finde den her.