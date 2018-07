Fakta Et par af de andre ’næsten-danske’ VM-stjerner

Robert Lewandowski, 29 år, Polen og Bayern München

I 2007 overvejede OB og sportsdirektør Kim Brink kraftigt at købe en ung polsk angriber. ’Han er ikke dårlig, ham der’, tænkte fynboerne. Og det var han heller ikke. Angriberen var den nuværende verdensklassespiller Robert Lewandowski, der i dag spiller i Bayern München.

I sidste ende takkede OB dog nej, og i stedet tog Lewandowski til Lech Poznan. Herfra købte Borussia Dortmund ham – og resten er fodboldhistorie.

Julian Brandt, 22 år, Tyskland og Bayer Leverkusen

Kantspilleren kunne have spillet i den danske 1. division i 2014. HB Køge havde en lejlighed klar til Brandt, og lejeaftalen var på plads med Henrik Pedersens tropper. Pedersen kendte Leverkusen-træner Roger Schmidt fra Red Bull, og derfor så Schmidt det som en god måde for Brandt at lære gegenpres-stilen. Men i sidste øjeblik trak Leverkusen sig.

Andrej Kramaric, 27 år, Kroatien og Hoffenheim

Angriberen, der søndag kan volde Danmark problemer, er netop blevet solgt fra italienske Fiorentina til den tyske Champions League-klub Hoffenheim. Men han kunne have spillet i Europas største klubturnering for et dansk hold. I FC Nordsjællands mesterskabssæson var Kramaric, der har spillet 34 landskampe for Kroatien, meget tæt på et skifte til FC Nordsjælland. Farum-klubben var tæt på at købe angriberen for knap fire millioner kroner, men handelen glippede.

Matthew Ryan, 26 år, Brighton og Australien

For 10 dage siden spillede australske Matthew Ryan mod Danmark ved VM. Men målmanden, der også har dansk agent, kunne have haft meget mere at gøre med de rød-hvide farver. I 2013 jagtede Randers FC en ny målmand, og her afgav kronjyderne et bud på Ryan, der dengang spillede i hjemlandet. Randers tøvede imidlertid, og i stedet endte Ryan i belgiske Club Brugge. Herfra tog han videre til Valencia og siden Premier League.