Colombiansk politi har gjort et opsigtsvækkende fund under VM. I en forsending colombianske landsholdstrøjer har politiet fundet fem kilo flydende kokain, som var imprægneret i de gule Adidas-trøjer.

VM-trøjerne var på vej fra hovedstaden Bogotas El Dorado-lufthavn til Gronningen i Holland, da lufthavnspolitiet via en rutine-narkotest opdagede spor af kokain i de 14 trøjer. Det skriver AP.

Det viste sig ved nærmere undersøgelser, at trøjerne var blevet imprægneret med omkring fem kilo narko, som anslåes at ville kunne indtjene omkring tre millioner kroner på gadeplan.

Narkosmuglere udvikler hele tiden nye tekniker til at smugle ulovlige stoffer over landegrænser. I det her tilfælde er flydende kokain blevet sprøjtet ind i fodboldtrøjerne. Der var omkring fem kilo kokain i hver af de 14 trøjer.

Efterfølgende har det været smuglernes plan, at trække kokainen ud af trøjerne i en kemisk proces på et narko-laboratorium.

Coronel Wilson Liza Ramirez, som står i spidsen for anti-narko-enheden ved El Dorado-lufthavnen siger, at smuglerne har forsøgt at udnytte VM-feberen til at få smuglet kokainen til Europa:

»Smuglerne skyr ingen midler for at snyde myndighederne. I dette tilfælde har de forsøgt at udnytte, at fodboldfeberen er på det højeste blandt vores passionerede fans af landsholdet.«