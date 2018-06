Christian Eriksen er med 36,4 tilbagelagte kilometer den spiller under VM-gruppespillet, som har tilbagelagt den længste distance, og han kan sagtens opretholde gennemsnittet på mere end 12 kilometer per kamp slutrunden ud.

Det siger fodboldlandsholdets fysiske træner, Ben Rosen.

»Christian har været vant til at spille hårde kampe uge efter uge for Tottenham, og han var allerede klar til at spille VM, da han mødte ind i træningslejren for fem uger siden.«

»Hans fitnessniveau var meget højt, og hans sprintkapacitet var også stor, så vi har fokuseret meget på at dossere træningen for ham, så han kan bevare de høje målinger og er i stand til at præstere igen og igen. Det arbejde er gået rigtig godt under VM, og ud fra målingerne er jeg sikker på, at Christian vil være i stand til at spille yderligere fire kampe på samme fysiske niveau, hvis det bliver nødvendigt,« siger Ben Rosen.

Ben Rosen (til højre) er fysisk træner for fodboldlandsholdet og er en vigtig del af træningerne under VM. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Ben Rosen (til højre) er fysisk træner for fodboldlandsholdet og er en vigtig del af træningerne under VM. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danmark har op til fire kampe tilbage ved VM: Ottendedelsfinale, kvartfinale, semifinale og bronzekamp eller finale.

Selv føler Eriksen også, at han har friske ben efter at have spillet kampe med fem dages mellemrum.

»Jeg er ikke påvirket af at have løbet meget. Der er rigeligt med tid mellem kampene, for jeg er vant til at spille hver tredje dag i Premier League,« siger Eriksen.

Christian Eriksen er i en stærk fysisk forfatning. REUTERS/Pilar Olivares/File Photo Foto: Pilar Olivares Vis mere Christian Eriksen er i en stærk fysisk forfatning. REUTERS/Pilar Olivares/File Photo Foto: Pilar Olivares

Fysisk træner Ben Rosen påpeger, at man ikke i sig selv vinder noget ved at løbe langt.

Men kigger han på Eriksens målinger på antallet af retningsskift, længden af de højintense løb og antallet af accelerationer, ligger Eriksen målinger også på "et meget højt internationalt niveau".

Eriksens træning bliver ligesom holdkammeraternes træning tilrettelagt individuelt, så man sikrer optimal friskhed inden hver kamp.

Christian Eriksen bliver nedlagt efter at have taget en vild sprint efter en lang stikning mod Frankrig ved VM. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Christian Eriksen bliver nedlagt efter at have taget en vild sprint efter en lang stikning mod Frankrig ved VM. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY Foto: KAI PFAFFENBACH

»Nogle gange træner han ikke hele træningen. Vi tilrettelægger hver enkelt træning for den enkelte spiller, og det gælder også for Christian. Vi varierer mellem at have meget lavintense træninger og meget højintense træninger. Der er ikke meget medium-træning, hvad angår intensitet. På den måde får vi spillerne i den optimale fysiske forfatning til hver kamp,« siger Ben Rosen.

Den fysiske træner kommer fra England. Han tilsluttede sig landsholdet i 2016 sammen med Åge Hareide, som kendte englænderen fra deres fælles fortid i Malmö FF.

1/8-finalerne ved VM i Rusland

