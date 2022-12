Lyt til artiklen

Hvor meget er Lionel Messi værd?

Cirka 40 kroner.

I hvert fald hvis man skal dømme efter, hvilken pengeseddel hans ansigt kan ende på i Argentina.

Ifølge det argentinske medie El Financiero arbejder landets nationalbank nemlig på at hylde troldmanden, der endelig sikrede Argentina endnu en VM-titel.

Og hvilken hyldest er større end at blive foreviget på en pengeseddel.

Ifølge mediet bliver det 1.000-pesosedlen, der fremover vil blive prydet af Messis ansigt.

Den lille troldmand bærer nummer ti på ryggen, så sedlen skal naturligvis starte med det.

Og 1.000 peso svarer altså til omkring 40 danske kroner.

Siden nyheden er skitser af sedlen gået viralt på de sociale medier.

El Financiero skriver desuden, at der på bagsiden skal stå 'La Scaloneta'.

Det er det nuværende landsholds kaldenavn efter landstræner Lionel Scaloni.

Da Argentina vandt VM i fodbold første gang i 1978, blev der lavet specielle mønter for at fejre den historiske titel.

Messi og holdkammeraterne er blevet modtaget af en vanvittigt stor menneskemængde på gaden i Buenos Aires, der alle ville fejre verdensmestrene.

