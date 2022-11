Lyt til artiklen

En lønforhøjelse på 2,5 millioner kroner om året og en lovning på, at han denne vinter kan få lov til det, klubben ikke tillod ham denne sommer – et skifte væk fra Galatasaray.

Det var historier, der i efteråret kom ud fra tyrkiske medier som følge af, at landsholdsspilleren Victor Nelsson trods mange forhandlinger med Sevilla ikke fik en transfer til den spanske storklub.

De passer bare ikke.

»Jeg har ikke selv hørt, at jeg har fået lovning på et skifte til Sevilla, det har jeg ikke. Men igen, der står en masse ting, der står også, at jeg har fået lønforhøjelse, kan jeg huske. Det er også noget, jeg ikke ved noget om,« siger Victor Nelsson med et grin, der ikke er til at tage fejl af.

2,5 millioner kroner ekstra på lønkontoen er selvfølgelig noget, selv højtlønnede fodboldspillere som Victor Nelsson ville have bemærket.

Victor Nelsson gik under alle omstændigheder glip af endnu et stort skifte i sin karriere i sommerens transfervindue, men om det så sker efter VM, det vil han ikke spekulere på i øjeblikket.

»Lad os se, hvad der sker, jeg prøver at leve så meget i nuet, og lige nu har jeg fokus på at være her. Så må vi se på et tidspunkt, når jeg skal væk fra Galatasaray, om det bliver Sevilla, eller om det bliver noget andet,« siger han og lægger ikke skjul på sin skuffelse over, at det glippede for et par måneder siden.

»Jeg vil ikke sige, at jeg ikke er ærgerlig over, at jeg ikke skiftede. Jeg lever bare i nuet, og så må vi se, hvad der sker fremadrettet.«

Victor Nelsson har kontrakt med Galatasaray til sommeren 2026.