Nadia Nadims liv – i medgang og shitstorm – bliver foldet ud på Viaplay i dokumentaren 'Nadia Nadim – gamechanger?' onsdag den 16. november.

Danmarks mest omtalte kvindelige sportsudøver i 2022 har uden tvivl været Nadia Nadim, der sejlede sit skib ind i en gevaldig shitstorm, da hun offentliggjorde sin ambassadørrolle for den dybt kontroversielle VM-slutrunde i Qatar.

Landet har forsøgt at pynte sig, mens hele verden ser på, selvom menneskerettighedsforkæmpende organisationer som Amnesty og Human Rights Watch gang på gang har påpeget kritisable forhold for blandt andre migrantarbejdere, kvinder og homoseksuelle.

Trods den store bevågenhed har fremskridt på de områder været svære at se, men alligevel har Nadim valgt at indgå i et betalt samarbejde som VM-ambassadør.

Nadia Nadim taler til pressen før kvindefodboldlandsholdet træner før EM-slutrunden i sommer.

Viaplay har været tæt på hende gennem flere måneder, selvom det egentlig var planen at følge hendes kamp for at komme til EM, efter hun fik den alvorlige skade for lidt over et år siden og derefter kæmpede sig til en plads i EM-truppen.

De skiftede dog fokus, da det omdiskuterede VM-partnerskab blev offentliggjort, fortæller programdirektør Kenneth Kristensen til B.T.

Men bliver det så rent medløb og blødt sofainterview hos Viaplay?

»Det er vigtigt at sige – og det har vi også gjort klar over for Nadia – at vi er ikke hendes talerør. Det er ikke sådan en dokumentar,« siger Kristensen.

Nadim nåede meget overraskende at blive klar til EM.

»Vi siger ikke, at vi støtter hende i at være ambassadør. Vi vil ikke vælge side, men vi vil forsøge at give et lidt mere nuanceret billede.«

»Vi stiller hende masser af kritiske spørgsmål, netop for at blive klogere på Nadia og hendes bevæggrunde.«

»Det var en spændende dokumentar inden, men den er endnu mere spændende og vigtig nu, for den stiller en række vigtige spørgsmål i forhold til menneskerettigheder og den her VM-slutrunde i Qatar.«

»Skal enkeltpersoner som Nadia Nadim være en del af det? Skal Danmark som fodboldnation? Og hvorfor har hun valgt at takke ja? For os har det været vigtigt, at seerne selv får lov til at danne sig deres egne meninger ud fra de kilder, dokumentaren præsenterer, og at seerne kommer helt tæt på Nadia Nadim,« siger programdirektøren.

Hvordan reagerede hun på, at I ville skifte fokus?

»Det reagerede hun fint på. Vi ville ikke have kunnet fortsætte den dokumentar, hvis vi ikke dækkede hele spektret.«

»Vi har fulgt Nadia meget tæt i den nye situation, hun stod i. Altså en gigantisk shitstorm, og hvordan man tackler den del.«

»Vi synes, det er en af de mest interessante sager af sin slags, og den indrammer en masse ting, som vi kan og skal diskutere i Danmark.«

Han fortæller, at Nadim får direkte spørgsmål om Qatar, ligesom der vil optræde kritiske kilder i dokumentaren.

Nadia Nadim med danske fans efter venskabskampen mod Brasilien.

Viaplay vil efter hans udsagn ikke trykke 'cancel' på Nadim eller hvidvaske hende.

»Det handler om at forsøge at skære igennem det, der også sker i det her land, nemlig, at det godt kan stikke lidt af og blive en anelse unuanceret.«

»Der er ikke nogen, der har blandet sig i det her, for vi har kørt vores eget løb, men det har da været en fin balance..«

»Jeg håber, den åbner for en debat, som bliver mere nuanceret og knap så skinger. Sagens kerne var trådt lidt i baggrunden, og den synes jeg er meget spændende.«

VM i Qatar begynder om under en uge – premieren for Nadim-dokumentaren er onsdag 16. november.