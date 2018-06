En rulletrappe til større klubber, større ligaer og større kontrakter.

Det er – også – hvad en VM-slutrunde er. De kommende uger er hele verdens øjne rettet mod Rusland. Også dem, der sidder på talentspejdere, trænere og sportsdirektører i Europas store ligaer og klubber.

For de spillere, der er med, er slutrunden ud over en stor oplevelse og en kæmpemæssig ambition også verdens største udstillingsvindue på vejen mod en mere guldrandet fremtid.

Det gælder også for de danske spillere. For få dage siden tog Thomas Delaney skridtet til en af Europas store klubber, da han skiftede til tyske Borussia Dortmund. Efter et VM kan flere andre følge med op ad rulletrappen til de finere etager.

Pione Sisto under landsholdstræning i Anapa i Rusland torsdag den 14 juni 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pione Sisto under landsholdstræning i Anapa i Rusland torsdag den 14 juni 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg håber på, jeg kan slå to fluer med ét smæk. At jeg kan gøre det rigtig godt for holdet og indirekte også vise mig selv frem. Jeg vil gerne prøve noget endnu større. Alt det med, at man ikke tænker på det… Nej. Selvfølgelig tænker jeg på det,« siger Pione Sisto til B.T.

»Jeg kender selvfølgelig de transfers, der er sket efter et godt VM. Nu er jeg selv inde i det, og det kan være, det samme sker for mig,« fortsætter kantspilleren i landsholdets VM-lejr i Anapa.

Men Sisto er langt fra den eneste, der står klar i verdens største udstillingsvindue. Det gør flere af hans holdkammerater også.

»Der er bestemt nogle danskere, der kunne bruge VM. Vi har jo nogle situationer, som er lidt uafklarede i truppen. Hvad skal Martin (Braithwaite, red.)? Skal han tilbage? Skal han blive? Skal han et tredje sted? Det er det, der er så spændende. Man er her som hold og vil præstere for Danmark, men der er også den individuelle ting med, at man også vil præstere for sig selv. For vi er alle sammen kæmpe egoer, som på en eller anden måde skal fungere sammen,« lyder det fra landsholdets assistenttræner Jon Dahl Tomasson, der selv har prøvet at brillere ved en VM-slutrunde.

Fakta De står forrest i VMs store udstillingsvindue: Pione Sisto

Det kan meget vel være Sistos sidste uger som Celta-spiller. B.T. har tidligere berettet om massiv interesse fra Premier League-klubben Southampton, men et stort VM sender formentlig endnu større klubber ud af busken. Dribleren fra Tjørring har lige en salgspris på 150 millioner klistret på ryggen, men han bliver væsentligt mere værd, hvis han lever op til de forhåbninger, landstræneren har til ham. Martin Braithwaite

Den hurtige kantspiller kæmper med Sisto om en startplads på VM-holdets venstre kant. Erobrer han den, er døren til noget større allerede åbnet. Braithwaite er ejet af Championship-klubben Middlesbrough, men har det seneste halve år været på leje i franske Bordeaux. Han vender næppe tilbage til nogen af klubberne, så VM er hans store mulighed for at score en ny kontrakt. Spiller han godt, kan det blive en stor en af slagsen. Henrik Dalsgaard

Med en stor VM-slutrunde vil nordjyden vokse ud af sin nuværende klub Brentford. Dalsgaard er i startopstillingen, når kampen mod Peru fløjtes i gang, og det højner allerede hans markedsværdi betragteligt. For i det sekund kan han skrive VM-spiller på CV’et. Brænder den hurtige back den danske højreside af, kan et lukrativt skifte til eksempelvis Premier League meget vel ligge i kortene. Christian Eriksen

Se, nu bliver det for alvor spændende. Hvor VM-rulletrappen kan køre de øvrige danske spillere nogle etager op til Europas store ligaer, kan den sende Christian Eriksen op på allerøverste etage. Derop, hvor kun en håndfuld af verdens klubber holder til. Brillerer Eriksen under VM er der næppe nogen tvivl om, at FC Barcelona eller Real Madrid vil komme løbende med checkhæftet i hånden. Spørgsmålet bliver bare, om checken er stor nok for Tottenham, der hvis Eriksen viser verdensklassen i Rusland, fint kan finde på at kræve en milliard for danskeren. Nicolai Jørgensen

Frontangriberen var blot et Feyenoord-nej fra et stort skifte til Premier League i vinter, men nu er der konsensus om, at Jørgensen ikke længere skal spille i Holland. Jørgensen er formentlig fortid i Feyenoord lige meget hvad, men spiller han op til sit bedste og scorer mål, vil størrelsen på både hans nye klub og hans nye kontrakt stige. Engelske Newcastle lå i vinter forrest i feltet, men også andre Premier League-klubber har et godt øje til landsholdets forreste mand.

Mewd et iøjnefaldende VM er det langt fra utænkeligt, at Christian Eriksen bliver umulig at komme udenom for giganter som Real Madrid og FC Barcelona. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mewd et iøjnefaldende VM er det langt fra utænkeligt, at Christian Eriksen bliver umulig at komme udenom for giganter som Real Madrid og FC Barcelona. Foto: Liselotte Sabroe

Det håber netop Martin Braithwaite nu også at gøre. Kantspilleren kæmper med Pione Sisto om en plads i startopstilling mod Peru på lørdag, men hans mål er ikke nået med en startplads. Braithwaite vil gøre en forskel, score mål – og i sidste ende overstråle konkurrenter og modstandere på vejen mod VM-succes og en fremtid i en endnu større klub end Bordeaux eller Middlesbrough, hvor han har optrådt det seneste år.

”VM er det største, der findes. Kan du præstere på den scene, så præsterer du sammen med nogle af de største stjerner, der findes. Derfor er det et godt sted at vise sig frem. Du viser, du er på niveau med stjernerne, som du spiller overfor. Kan du overshine dem på banen, er der ikke nogen grund til, du ikke kan spille på samme niveau som dem,” siger Braithwaite, der mere end håber på, at VM kan blive hans billet til stjernerne.

”Et håb lyder som folk, der ligger på knæ og ikke gør noget for det. Jeg vil hellere sige en målsætning, for det er det, jeg arbejder hen imod,” slutter den selvtillidsfyldte kantspiller.

Martin Braithwaite er ejet af engelske Middlesborugh, men har det seneste halve år været lejet ud til Bordeaux i Frankrig. Nu vil han til en større adresse - og VM skal hjælpe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Braithwaite er ejet af engelske Middlesborugh, men har det seneste halve år været lejet ud til Bordeaux i Frankrig. Nu vil han til en større adresse - og VM skal hjælpe. Foto: Liselotte Sabroe

Thomas Delaney blev i sidste uge Danmarkshistoriens dyreste fodboldspiller, da han blev solgt for 150 millioner kroner. Men den rekord står formentlig allerede for skud om få uger, hvis det danske hold får succes ved VM.