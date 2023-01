Lyt til artiklen

Jim Gottfrisson er farveblind.

Det forhindrer dog ikke den svenske stjerne, der lige betragtes som verdens bedste, i at splitte modstanderholdenes forsvar ad.

Mod Ungarn havde han ti assists, selvom han ikke kunne se forskel på holdenes dragter.

»Jeg har svært ved at se de fleste af farverne. Nej, men de sværeste er blå/lilla og grøn/rød/brun,« siger han med et smil til Aftonbladet.

Han fortæller, at det gik ham mere på som ungdomsspiller. Og så kan det være et stort problem til træning, hvis de spiller med tre hold, hvoraf to af dem har overtræksveste på.

I svenskernes sidste kamp var der dog også problemer.

»Jeg tænkte på det, da kampen startede, for de var hvide, og vi var gule. Jeg havde regnet med, at ungarerne ville være røde, hvis vi var gule. Det blev lysere og lysere, og det blev meget lyst for mig. Heldigvis havde vi mørke shorts,« siger han.

Han fortæller, at han også kan have svært ved at skelne mellem holdene, hvis han ser video af dem for at forberede sig.

Han sender en stille opfordring til, at man i håndboldens verden følger en liga som eksempelvis NHL, hvor det ene hold altid spiller i hvidt, og det andet i farve.

»Det ville have været det bedste – for mig.«

De ubesejrede svenskere møder gruppens nummer to Island i næste kamp.