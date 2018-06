VMs gruppe B blev afgjort mandag aften - og det blev da noget mere dramatisk, end man kunne have håbet på!

Spanien hentede 2-2 mod Marokko i de døende minutter - og næsten samtidigt smed Portugal en 1-0-føring mod Iran. Men efter de to opgør er det en helt særlig hændelse, der bliver diskuteret flittigt. Skulle Cristiano Ronaldo have haft rødt kort?

Real Madrid-stjernen havde tydeligt en albue i hovedet på Irans Morteza Pouraliganji i anden halvleg, men spørgsmålet er, om det var bevidst. Portugiseren forsøgte at komme forbi iraneren, da albuen træffede hovedet på Pouraliganji.

Ronaldo brokker sig over iranske Pouraliganji. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere Ronaldo brokker sig over iranske Pouraliganji. Foto: IVAN ALVARADO

Paraguayske Enrique Caceres giver gult kort til Ronaldo. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Paraguayske Enrique Caceres giver gult kort til Ronaldo. Foto: MLADEN ANTONOV

Dommer Enrique Cacares afventede VAR-dommernes vurdering, og de bad ham om at se situationen igennem. Efter et minuts tid kom han tilbage på banen og gav Ronaldo et gult kort.

I DRs efterbehandling af opgøret sad eksperterne Arnela Muminovic, Flemming Povlsen og Mads Junker og talte om situationen. Diskussion var det ikke, for alle tre var enige - klart rødt kort til Ronaldo.

»Det er ubegribeligt, at han (Caceres, red.) ikke giver Ronaldo rødt kort,« lød det blandt andet fra Mads Junker, der kalder det for dommerens fejl - ikke for VARs fejl. Arnela Muminovic mente samtidigt, at dommeren ikke turde give rødt, fordi der var tale om Ronaldo.

Læs her, hvordan aftenens opgør mellem Spanien-Marokko og Iran-Portugal udspillede sig.

På de sociale medier er debatten om det røde kort netop nu heftigt igang. Og mange mener, at Ronaldo skulle have været smidt ud - blandt andre Mikkel Bischoff, der er ekspert hos Eurosport og DR under VM.

Jeg kan godt lide Ronaldo men ser et slag med albuen. Tror godt han kunne være kommet forbi modspilleren uden at slå — Mikkel Bischoff (@Bischoff6eren) 25. juni 2018

Der er dog også dem, der mener, at Ronaldo ikke burde smides ud på grund af den omtalte hændelse - eksempelvis Silkeborg-spiller Simon Skou Jakobsen.

Stop nu. Det kan da aldrig være et rødt kort til Christiano!! #vmdk — Simon Skou Jakobsen (@SimonJ90) 25. juni 2018

Hvad mener du? På B.T. Sports Facebook-side har vi en afstemning igang - skulle der have været rødt kort til Ronaldo? I skrivende stund er der mere end 200, der mener, at det var rødt kort - dobbelt så mange som dem, der mener det modsatte.