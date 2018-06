Godt, en skændsel, eller skal det bare finpudses?

VAR-systemet deler i den grad vandene. En af fortalerne for systemet ved VM er den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert hos Discovery Networks, Tommy Bechmann.

Egentlig var han imod det efter at have set nogle eksempler fra Tyskland, men det har ændret sig.

»Jeg synes, de kampe jeg har set, der har det fungeret fint med et fint flow. Det er noget, alle skal vænne sig til. Også spillerne. Når der sker en tvivlsom situation i feltet, dømmes den ikke, for dommeren ved, de har nogle øjne bag sig. Der kan du tit se, spillerne er i en venteposition. Som danskerne sagde efter kampen, vidste de godt, der var straffe, og at den kom på et tidspunkt. Men jeg synes, det har fungeret fint indtil nu, for der har ikke været lange afbrydelser. Den løsning man har under VM fungerer super godt, og hvis det skal være fremtiden, så kan det sagtens få min stemme« siger Tommy Bechmann til B.T. Sport.

Senest i Sveriges kamp mandag eftermiddag kom VAR i spil, da svenskerne fik et straffespark, som de satte kampens eneste scoring ind på.

En situation, der ifølge den tidligere fodboldspiller Andreas Laudrup viser, at VAR kan være fint i forhold til kontroversielle kendelser.

Her er situationen fra Frankrigs kamp, hvor kampens dommer, Andres Cunha, dømmer straffespark efter at have set situationen på video. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Her er situationen fra Frankrigs kamp, hvor kampens dommer, Andres Cunha, dømmer straffespark efter at have set situationen på video. Foto: SERGIO PEREZ

Han ser dog stadig nogle udfordringer.



»Jeg hæfter mig bare ved, at de svenske spillere efterfølgende løber over og stopper med at spille. Der går lidt tid, før man dømmer VAR. Det er selvfølgelig en indkøringsperiode, også for dommerne, at de bliver lidt skarpere på at få dømt VAR. Hvis de andre (Sydkorea, red.) havde scoret på en omstilling, havde det været en katastrofe. For så skulle man trække målet tilbage for at dømme straffe, og det er der, jeg synes, det kunne blive problematisk,« siger Andreas Laudrup, der som udgangspunkt mener, det er fint med et hjælpende redskab til dommerne.

Okay, som jeres allesammens mentalcoach har jeg et forslag: Jeg får 8500 rasende tweets hver dag om VAR. Prøv at lægge tankemønstret om, så I ser det som muligheden for at rette en kæmpe fejl i ny og næ. Ikke gøre alt retfærdigt. I har rykket irritationsgrænsen tre nøk ned i år. — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) 18. juni 2018

Dog skal det ifølge ham i den grad finpudses, og i modsætning til Tommy Bechmann mener han ikke, det er gået helt hurtigt nok med kendelserne.

»Nu har jeg set det i andre kampe, hvor jeg synes, det er endnu mere grelt i forhold til, den tid det tager, før man dømmer VAR og har også oplevet kampe, hvor stemningen på tribunen bliver lidt hektisk fordi fansene bliver ophedet af den her VAR-beslutning. Og det med at spillerne selv indikerer overfor dommeren, at han skal kigge på VAR kan også gå hen at blive et problem. Så løber man jo og tænker på det i stedet for at spille,« siger Andreas Laudrup.

Fakta Sådan fungerer VAR under VM i Rusland Ved VM-slutrunden i Rusland har dommeren på banen for første gang i VM-sammenhæng hjælp af en videodommer. VM-slutrunden i fodbold i Rusland er den første af sin slags med video som hjælpeudstyr til dommerne. Det såkaldte VAR-system (Video Assistant Referee) er således i brug for første gang ved en slutrunde. Her kan du blive klogere på, hvordan VAR bruges til VM. Sådan fungerer VAR: * En videodommer følger kampen på en skærm og kan kontakte hoveddommeren på banen, hvis han ser noget, som dommeren ikke fanger. * Hoveddommeren kan også vælge at stoppe spillet og se en sekvens på video, hvis han føler sig i tvivl om en kendelse. I disse situationer kan VAR komme i spil: * I forbindelse med mål. Var der offside, hånd på bolden eller andre regelbrud i situationen? * I forbindelse med en udvisning. Var den korrekt dømt, eller har dommeren overset en udvisning? * Ved straffespark. Har dommeren dømt et straffespark korrekt, eller har han overset ét? * VAR-dommeren holder øje med, om de rigtige spillere får gule og røde kort. Hoveddommerens muligheder når han får information fra videodommeren: * Han kan vælge at stole på VAR-dommerens anbefaling. * Han kan vælge at holde fast i sin første beslutning. * Han kan vælge at se sekvensen på video ved banen, inden han træffer afgørelsen. Fordel og ulempe ved VAR: * VAR er introduceret for at mindske antallet af vitale dommerfejl mest muligt. * VAR er blevet kritiseret for at skabe for lange pauser i spillet. Her har VAR været afprøvet: * Systemet blev afprøvet ved Confederations Cup 2017. * Blandt andet Serie A (Italien), Bundesligaen (Tyskland) og Æresdivisionen (Holland) har benyttet sig af VAR i den forgangne sæson. * Den spanske og franske liga afprøver VAR fra den kommende sæson. /ritzau/

En stor modstander af systemet er chefredaktør på Midtjyllands Avis, Hans Krabbe. I en leder lyder det sågar, at videodommere skal sendes til Sibirien.

»Fodbold skal ikke være moderne. Hvis det står til mig, må fodbolden gerne være den sidste oase i vores tid med nymoderne teknologi, hvor der er nogle gammeldags ting, der stadigvæk fungerer. Det er jo diskussionerne om fodbold og kendelserne, der gør, at vi på tværs af landegrænserne kan sidde og diskutere det. Du tager charmen ud af det, når du gør det kosteffektivt ved, at man skal kunne gense det hele. Nej, det er i splitsekundet, at fodbolden udfolder sig,« siger Hans Krabbe til B.T. Sport.