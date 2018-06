Når det går løs senere onsdag i gruppe F, er der i høj grad spænding i begge kampe.

Lige nu fører Mexico puljen med seks point, mens Tyskland og Sverige hver især har tre. Sydkorea har nul. Dagens opgør er Mexico mod Sverige, mens Tyskland skal forsøge at sikre sig en plads i ottendelsfinalerne mod Sydkorea.

Og kampene kan gå hen og blive meget spændende, da tre hold kan ende med seks point, ligesom tre hold kan ende med tre point.

Der kan dog udspille sig nogle vilde scenarier, og her er det om at holde tungen lige i munden.

1. Tyskland vinder 1-0 over Sydkorea, og Sverige vinder 1-0 over Mexico.

Det vil give seks point til Mexico, Sverige og Tyskland. Samtidig vil de tre hold have samme målscore (+1), og de vil også stå helt lige i antal scorede mål (tre hver). I dette tilfælde går Tyskland og Sverige videre på bekostning af Mexico, da den interne målscore mellem de tre hold i spil vil være 2-2 til både Tyskland og Sverige, mens Mexico kun har 1-1.

Fakta Sådan afgøres placeringerne Placeringen i gruppen afgøres efter følgende rækkefølge:



1. Antal point efter alle gruppekampe

2. Målscore efter alle gruppekampe

3. Antal mål scoret i alle gruppekampe Står det fortsat lige mellem nogle hold, afgøres placeringen efter:



4. Point opnået i kampene spillet mellem de implicerede hold

5. Målscore i kampene spillet mellem de implicerede hold

6. Antal mål scoret i kampene spillet mellem de implicerede hold

7. Fair play point (antal gule/røde kort) i alle gruppekampe

8. Lodtrækning Kilde: UEFA



2. Sydkorea vinder 1-0 over Tyskland, og Sverige taber 1-0 til Mexico.

Det vil give ni point til Mexico, der vinder gruppen og er videre. Men hvem bliver så nummer to? Ovenstående scenarie vil resultere i, at Sydkorea, Tyskland og Sverige alle har tre point, samme målscore (-1) og samme antal scorede mål (to styks).Det gør det hold, der har færrest gule og røde kort - i skrivende er det Sverige.



De tre hold er nemlig lige i forhold til antal point i kampe mod hinanden. De er også lige i forhold til målscoren i kampe mod hinanden. Næste punkt er, at det er det hold, der har scoret flest mål i kampene mellem holdene i spil. Her ryger Sydkorea ud af ligningen, mens Tyskland og Sverige fortsat står lige, og her kommer fair-play-statistikken så i spil.

Lige nu har Sverige tre minuspoint for tre gule kort, mens Tyskland har seks minuspoint for tre gule og ét gult-rødt. Det vil sige, at ender dagens kampe for eksempel uden advarsler, er det Sverige, der går videre. Ender de to hold lige i fair play, bliver det afgjort ved lodtrækning.

Toni Kroos scorede til 2-1 mod Sverige, og det mål kan blive afgørende. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Toni Kroos scorede til 2-1 mod Sverige, og det mål kan blive afgørende. Foto: NELSON ALMEIDA

Ellers gælder følgende for holdene:



Mexico er videre hvis:

De vinder eller spiller uafgjort

Tyskland sætter point til

De taber, så længe Tyskland IKKE vinder med to mål og Sverige ikke vinder samtidig

Sverige er videre hvis:

De vinder

De spiller uafgjort og Tyskland samtidig taber

De taber, men her er flere ting i spil: det kræver tysk nederlag, og der skal også kigges på målforskel med Sydkorea

Spiller Sverige uafgjort og Tyskland gør det samme, går Sverige videre, hvis de scorer flere mål end Tyskland

Det bliver en spændende dag for svenskerne. Foto: Carlos Barria Vis mere Det bliver en spændende dag for svenskerne. Foto: Carlos Barria

Tyskland er videre hvis:

De vinder og Sverige spiller uafgjort eller taber

De spiller uafgjort og Sverige gør det samme, så længe Tyskland scorer flest mål. Ender det lige i antal mål, hvis de to mandskaber spiller uafgjort, går Tyskland videre, da de vandt over Sverige

De taber, så længe Sverige også taber. Vinder Sydkorea med flere mål over Tyskland, går førstnævnte videre grundet målforskellen

Sydkorea er videre hvis:

De vinder og Sverige taber, så længe Sydkorea har bedre målscore end det svenske mandskab.

