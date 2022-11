Lyt til artiklen

Argentina går i disse sekunder gennem nogle mørke, mørke timer i sin fodboldhistorie.

Lionel Messi og det argentinske hold blev fuldstændig sensationelt besejret af Saudi-Arabien i holdets første kamp ved dette VM, og nu sidder tusindvis af argentinere formentlig og tørrer tårer efter nedturen.

»Det er en gigantisk VM-sensation! Én af historiens allerstørste,« siger B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

»Mange har Argentina som favoritter til at rejse hjem med den gyldne VM-pokal i år. Og alle havde også regnet med, at det var tre kampe, et hurtigt bad og så hjem for Saudi-Arabien.«

Saudi Arabia's forward #11 Saleh Al-Shehri celebrates after scoring his team's first goal during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 22, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Saudi Arabia's forward #11 Saleh Al-Shehri celebrates after scoring his team's first goal during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 22, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN

Fodboldelskere verden over tabte kæben, da den saudiarabiske underhund vendte opgøret på hovedet efter at været kommet bagud mod Argentina – og overleve tre offside scoringer!

Første halvleg lignede en argentinsk opvisning, men efter pausen var virkeligheden en helt anden.

Her kom Saudi-Arabien foran på fire minutter, da man bankede to bolde ind bag Emiliano Martinez i det argentinske mål – og det var altså nok til at sende Argentina hjem fra kampen med et pinligt og smertefuldt nederlag.

Resultatet kan vise sig at have en afgørende betydning for Danmarks fremtid i turneringen. For vi er nemlig parret med Argentinas gruppe således, at nummer et i puljen med Danmark, Frankrig, Tunesien og Australien, skal møde nummer to i Argentinas gruppe – og omvendt.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Saudi Arabia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 22, 2022 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Saudi Arabia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 22, 2022 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ

Det betyder, at der var overvejende sandsynlighed for, at Danmark bragede ind i Argentina allerede i ottendedelsfinalen, hvis Danmark endte efter Frankrig og Argentina vandt sin gruppe.

Men det scenario har nu lange udsigter efter dagens vanvidsresultat. I stedet kan Danmark risikere at møde Argentina, hvis Hjulmands tropper vinder gruppen.

»Det her åbner op for nogle virkeligt spændende scenarier – også med danske øjne,« siger Lasse Vøge.

»For vil man undgå Argentina i en ottendedelsfinale, skal danskerne nu sandsynligvis undgå at vinde gruppen.«

B.T.s sportskommentator vil dog ikke begrave argentinerne endnu. Faktisk langtfra.

»Er Messi & co. færdige? Nej, husk tilbage på 1990, hvor Argentina som regerende verdensmestre tabte åbningskampen til Cameroun, som ingen kendte dengang. Alligevel endte argentinerne i finalen.«