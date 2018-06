Med tre mål i præmieren mod ærkerivalerne fra Spanien bragede Cristiano Ronaldo ind i VM-turneringen.

Hattricket var hans 51. i karrieren. Målene var hans 82., 83. og 84. for Portugal, og han tangerede dermed legendariske Ferenc Puskas' rekord for flest landskampsmål af en europæer. Og nå ja, så blev han den bare fjerde spiller til at score i fire VM-slutrunder i træk.

Cristiano becomes the 4th player to score in four different World Cups. [ESPN] pic.twitter.com/8FT07Y12xO — Real Madrid Info (@RMadridInfo) June 15, 2018

Ronaldo har utallige gange fået folk til at tabe kæben, men fredag aften rystede han selv nogen af fodboldens helt store personligheder.

Er Cristiano Ronaldo den største gennem tiderne?

»Hvad Ronaldo præsterer på denne verdensscene er latterligt... I aften handler det om ham. Han er utrættelig i sin jagt på storhed. Der er ingen tvivl om, at bhan har et stort ego, men du kan se efter kampen, at selvom de fik uafgjort, så opildner han holdkammerater og kører dem op,« siger den tidligere engelske landsholdsspiller og Manchester United-stjerne Rio Ferdinand til BBC.

Danske Peter Schmeichel tøver på Twitter ikke med at kalde Ronaldos præstaiton og kampen mod Spanien for en af de bedste han har set ved et VM.

»Store spillere var alle opgaven voksen, og med den uge Spanien har haft, gjorde de det fantastisk. Hvilket hold, men de formåede kun at få uafgjort mod Cristiano,« skriver han.

One of the best matches I’ve seen in a @FIFAWorldCup. Big players all stepping up to the challenge, and for the week Spain have had, they did fantastic. What a team but they only managed to get a draw against @Cristiano — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) June 15, 2018

Preben Elkjær konstaterer tørt samme sted, at »så er Ronaldo kommet til Rusland.«

Så er Ronaldo kommet til Rusland — Preben Elkjær (@PePreben) June 15, 2018

Ronaldo har nu lavet 33 mål i 26 kampe i 2018. Det er godt for Portugal og Real Madrid, men skidt for andre. Blandt andre den mest scorende amerikaner gennem tiderne, Landon Donovan. På Twitter skriver han:

»For to timer siden havde jeg scoret flere mål i VM-sammenhæng end Ronaldo, hvilket åbenlyst gjorde mig til en bedre spiller end ham. Så scorede han hattrick.«

Two hours ago, I had more career World Cup goals than Ronaldo, clearly making me the better player. Then he scored a hat trick — Landon Donovan (@landondonovan) June 15, 2018

Og hvis du, kære læser, stadig skulle være i tvivl om, hvor voldsom Cristiano Ronaldos præstation er, så lad Jesper Simo, vært og kommentator hos Discovery, skære det ud i pap for dig:

»Vi ser en VM-klassiker! Og hvor er Ronaldo utrolig. Har scoret ved slutrunder i 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006 og 2004. Ja, det er så hele dynen. Vanvid!«