Rasmus Lauge er endnu ikke kommet i aktion under VM. Og det lader endnu vente på sig.

Inden sejren over Bahrain stod det klart, at Lauge måtte sidde ude, og han er heller ikke med mod Tunesien i den sidste gruppekamp, inden Danmark spiller mellemrunde.

Det er problemer med læggen, der driller Lauge, der tidligere i karrieren har været hårdt plaget af skader.

Landstræner Nikolaj Jacobsen væbner sig med tålmodighed omkring stjernen, der går en usikker tid i møde.

»Det har desværre ikke helt helet så hurtigt, som vi havde håbet på. Vi er nok nødt til at have noget mere tålmodighed med Rasmus. Nu må vi se, hvordan helingsprocessen forløber. Jeg kan ikke give nogen tidsramme på ham lige nu,« siger Jacobsen efter storsejren over Bahrain på 36-21.

Jacobsen kan glæde sig over, at alle andre spillere er kommet i aktion under VM. Skulle han få glæde af at få Lauge retur, venter der landstræneren en ny opgave i forhold til at få Veszprem-profilen i spil.

»Så skal jeg have kigget og vurderet på modstanderne og se, hvad vi har behov for. Og hvad vi kan få brug for i løbet af kampene.«

Danmark møder Tunesien tirsdag.

En kamp, du vanen tro kan følge før, under og efter her på bt.dk.