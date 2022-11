Lyt til artiklen

Iran og USA er røget i klammeri med hinanden, fordi det amerikanske fodboldforbund har gjort det iranske ditto rasende ved at fjerne statsemblemet i en VM-grafik.

Tiltaget fra USA skal ses som en støtte til det iranske folk, der siden Jina Mahsa Aminis død har været i krig med præstetyret.

Det iranske fodboldforbund er blevet så vred over grafikken, at de vil have FIFA til at smide tirsdagens modstander ud af slutrunden, men fodboldorganisationen har ikke reageret på kravet.

Men det stopper ikke iranerne. Journalister fra de statsejede medier i Iran var nemlig på pressemødet mandag meget konfrontatoriske i deres spørgsmål til USAs landstræner, Gregg Berhalter, og midtbanespilleren Tyler Adams, og Iran fik en undskyldning for grafikken .

»Hverken spillerne eller staben vidste noget om det. Det skete uden vores indblanding. Vi har ikke fokus på alt det, der sker uden for banen. Det eneste, vi kan gøre, er at undskylde på vegne af spillerne og staben. Men det er ikke noget, som vi har været en del af,« siger Gregg Berhalter og tilføjer om den meget polemik, der er mellem USA og Iran.

»Når jeg tænker på denne her kamp, ved jeg, at der er en masse andre dagsordener, men for os handler det om en fodboldkamp mod et godt hold. Begge hold vil gerne gå videre, og vi er meget fokuserede på, at vi skal gå videre.«

Tyler Adams ville også gerne holde sig til det politiske, men samtidig er han klar over, hvordan forholdene er i Iran i øjeblikket.

»Vi støtter det iranske folk, men når det er sagt, så fokuserer vi på kampen. Vi ved, hvor vigtig kampen er, for at vi kan gå videre, og vi gør det for vores land, og vi ved, at de vil gøre det samme,« forklarer spilleren, mens USAs landstræner også midt i det sportslige fokus lige noterer, at Irans befolkning lider i disse dage.

»Jeg vil ikke lyde som én, der er ligeglad, men vi har kæmpet hårdt i fire år for at komme hertil, og der er 78 timer mellem kampen mod England og denne her, så vi koncentrerer os kun om, hvordan vi kommer videre. Men selvfølgelig føler vi med det iranske folk.«

Vinderen af den direkte duel går videre fra gruppespillet ved VM.