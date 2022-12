Lyt til artiklen

Flere millioner argentinere var på gaderne i hovedstaden Buenos Aires for at fejre VM-guldvinderne, men glædens dag i den stolte fodboldnation forløb ikke som forventet.

Gaderne i storbyen var så proppet tirsdag med mennesker under fejringen, at den bus, spillerne befandt sig i, ikke kunne fortsætte.

Flere fans prøvede at hoppe ned i bussen fra broer og bygninger, og derfor blev spillerne evakueret i helikopter for at flyve henover over den planlagte rute. En video med fans, der forsøger at hoppe ned i bussen kan du se i bunden af artiklen.

Herefter opstod der uroligheder i den massive menneskemængde. Ved turistattraktionen Obeliksen satte en fan livet på spil ved at klatre op i den og nede på jorden foran den begyndte fans at kaste både sten og flasker mod politiet.

Flere betjente blev såret, da optøjer opstod ved Obelisken under fejringen. Foto: Raul Martinez Vis mere Flere betjente blev såret, da optøjer opstod ved Obelisken under fejringen. Foto: Raul Martinez

Ifølge La Nacion svarede kampklædt politi tilbage med at skyde gummikugler efter den aggressive gruppe af fans.

La Nacion skriver, at otte betjente og brandmænd blev såret og i alt 14 fans blev anholdt under urolighederne.

Buenos Aires sundhedsministerium har oplyst, hvordan en anden fan døde på hospitalet af en hovedskade vedkommende pådrog sig under fejringen.

La Nacion beretter om detaljer fra politiet, der beskriver hvordan manden hoppede på et tag og faldt igennem det. Han døde som følge af skaderne på Fernández Hospital i Buenos Aires.

Foto: Raul Martinez Vis mere Foto: Raul Martinez

Det argentinske medier skriver også, at en femårig dreng er endt i koma efter at have pådraget sig en alvorlig hovedskade efter en hændelse på Plaza San Martin, hvor han fejrede Argentinas VM-triumf med sine forældre. Et stykke marmor faldt ned fra et monument under festlighederne og ramte barnet.

Flere argentinske medier skriver, at der var 4-5 millioner mennesker på gaden i Buenos Aires for at fejre Messi og co.