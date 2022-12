Lyt til artiklen

Et besøg i zoo har medført massiv kritik af Manchester United-stjernen Scott McTominay.

Christian Eriksens holdkammerat bliver heglet igennem af fans og dyrevelfærdsorganisationer, der finder McTominays opførsel højst uetisk.

Skotten var på ferie i Dubai, hvor han var en tur i zoo.

Efterfølgende lagde han en video på sin Instagram-profil, og det er den, der har bragt sindene i kog, skriver Daily Mail og flere andre britiske medier.

Her ses McTominay nemlig i en tovtrækningsduel med en tiger.

Han poserede også med en bjørn, store slanger og krybdyr, men det er episoden med tigeren, der har fået dyrevelfærdsorganisationerne op i det røde felt.

»Det er skuffende. Disse utrolige dyr er ikke til for at høste likes på de sociale medier,« lyder kritikken fra Katheryn Wise fra World Animal Protection ifølge The Sun.

»Vilde dyr i fangenskab står foran et helt liv af lidelse kun til glæde for turister,« fortsætter hun.

McTominay har selv offentliggjort videoen på Instagram. Foto: Scott McTominay/Instagram Vis mere McTominay har selv offentliggjort videoen på Instagram. Foto: Scott McTominay/Instagram

Sonul Badiani-Hammett fra Four Paws erklærer sig enig.

»Det er så oprørende at se en, så mange mennesker ser op til, opføre sig på denne måde,« siger hun.

Wendy Higgins fra Humane Society Internationals mener, at det aldrig er okay at kæle med store katteunger.

»Hverken fra et dyrevelfærds- eller et sikkerhedsmæssigt perspektiv,« siger hun.

Kigger man gennem kommentarerne på McTominays opslag på Instagram, er det også primært afsky, man møder fra fans.

»Hvorfor trækker han tov med en tiger? Afskyeligt,« skriver en af mange skuffede fans.