Om syv dage! Så afslører Hummel den nye landsholdstrøje, der bliver kampuniformen, når Christian Eriksen, Thomas Delaney & co. skal jagte succes i Rusland om lidt mere end en måneds tid.

Hummel har tirsdag offentliggjort, at vi kun skal sove syv gange mere, før trøjen bliver offentliggjort. Men for lige at pirre nysgerrigheden og sætte fut under VM-feberen har den danske sportstøjsgigant lagt nogle små teasere ud på de sociale medier. Trøjen er ikke overraskende rød, og der er umiddelbart tale om et enkelt design uden så mange dikkedarer.

Foto: Hummel på Twitter Foto: Hummel på Twitter

Soon...@DBUfodbold #ShareTheDream #sharefootball





The countdown has begun. In 7 days we will reveal the new jersey for @DBUfodbold #ShareTheDream #sharefootball #ForDanmark





Som optakt til VM møder de danske VM-drenge Sverige i Stockholm den 2. juni. En uge senere tager Danmark imod Mexico i Brøndby i den allersidste test, inden det går løs i Rusland lørdag den 16. juni mod Peru.

Den nye landsholdstrøje kan i øvrigt allerede bestilles via Hummels hjemmeside.