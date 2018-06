De danske VM-drenge er videre blandt de bedste 16 nationer på kloden. .

De var derfor glade efter tirsdagens nullert mod Frankrig. Men ikke ekstatiske. Og hvorfor egentlig ikke det? Kvalifikationen til VMs 1/8-finaler er historisk, da det er hele 16 år siden, det sidst er sket. Men alligevel var jublen begrænset efter kampen i Moskva, og i flyet efter kampen blev det heller ikke til den klassiske sejrsøl.

Andreas Cornelius var en glad mand efter nullerten mod Frankrig. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Andreas Cornelius var en glad mand efter nullerten mod Frankrig. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Én forklaring er naturligvis, at en 1/8-finale blot er et skridt på vejen. Men der er en anden. Den underlige, resultatorienterede nullert mod franskmændene gik ud over danskernes trang til at juble over succesen.

»Vi er superglade, men det er svært at juble fuldt ud efter en kamp, du gerne vil vinde, men hvor du alligevel fik det, du gerne ville have,« siger Andreas Christensen.

Det danske landshold og Viktor Fischer er videre til 1/8-finalerne ved VM for første gang siden 2002 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det danske landshold og Viktor Fischer er videre til 1/8-finalerne ved VM for første gang siden 2002 Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er måden, det sker på. Det er fedt at få det, vi havde brug for. Men vi er ikke vant til at spille sådan,« fortsætter Chelsea-spilleren.

Det danske hold spiller deres 1/8-finale søndag aften. Modstanderen er Kroatien, der badede sig igennem gruppe D.