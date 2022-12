Lyt til artiklen

Der er gigantisk rod i FIFA-butikken.

Ikke nok med, at slutrunden er endt i favnen på Qatar, hjulpet på vej af tykke seddelbundter og bestikkelse, VM-arrangørens tal er decideret utroværdige og misvisende i forhold til, hvor meget Qatar 2022 klimasviner.

De er milevidt fra virkeligheden og undervurderer voldsomt, hvor meget det skader klimaet.

Ifølge arrangøren selv udleder VM i Qatar 3,631 millioner ton CO₂, hvilket er mere end de tre foregående slutrunder i Sydafrika (2,753 mio. ton), Brasilien (2,7 mio. ton) og Rusland (2,167 mio. ton). Samtidig bryster man sig af, at VM i Qatar er CO₂-neutral.

Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Foto: JEWEL SAMAD

»Man kan slet ikke sammenligne de tal, fordi FIFA har brugt forskellige beregningsmetoder til de forskellige slutrunder,« lyder meldingen fa Gilles Dufrasne.

Han arbejder for ngo'en Carbon Market Watch og står bag en rapport, der kritiserer FIFAs beregninger i forbindelse med skandaleslutrunden i Qatar.

Ifølge ham er sandheden den, at VM-slutrunden sviner væsentligt mere, end man giver udtryk for.

»For os at se har FIFA undervurderet udledningerne i forbindelse med VM. Den største undervurdering ser vi i forhold til stadionbyggerierne,« fastslår Gilles Dufrasne.

Hele syv stadioner er blevet bygget for at muliggøre årets slutrunde – hvoraf et skal pilles ned igen efter et bæredygtighedsprincip – og det er i forbindelse med dem, at tallene rammer langt ved siden af.

Faktisk kan udledningen ende med at være op til otte gange højere, end man har anført.

»FIFA har udregnet den totale udledning for de seks stadioner, der bliver stående efter slutrunden, ud fra devisen om, at de har en levetid på 60 år. Men i stedet for at inkludere 60 års udledning, har de kun medtaget den udledning, der svarer til to måneders brug i forbindelse med VM, så FIFA kun er ansvarlig for en lillebitte del af det,« forklarer Gilles Dufrasne.

»I praksis har man altså kun taget udledningen for to måneder ud af de 720 måneder, som de regner med, stadionerne kan bruges.«

Syv af otte stadioner er bygget i forbindelse med VM i Qatar. Et af dem er Stadion 974, som pilles ned igen efter slutrunden. Foto: - Vis mere Syv af otte stadioner er bygget i forbindelse med VM i Qatar. Et af dem er Stadion 974, som pilles ned igen efter slutrunden. Foto: -

På den måde er der skruet gevaldigt ned på det enorme klimaaftryk, en begivenhed i den størrelsesorden unægteligt sætter. Men det er ikke kun her, FIFA forsøger at snyde offentligheden.

Det sker også i forhold til at klimakompensere for de mange udledninger, så organisationen kan kalde VM for CO₂-neutralt.

»Der er ikke nogen produkter eller services, der på nogen troværdig måde kan sige, at man er CO₂-neutral, og at det ikke har nogen negativ indvirkning på klimaet. I langt størstedelen af tilfældene er det reklame, som er vildledende og løgnagtig,« understreger Gilles Dufrasne.

»Det er meget svært at sælge en begivenhed af den størrelse som CO₂-neutral. Det afhænger jo af, om man køber CO₂-kvoter for at klimakompensere.«

I et forsøg på at købe aflad har FIFA meldt ud, at man vil klimakompensere for de voldsomme udledninger ved at købe disse kvoter. Men også her viser det sig, at FIFA har benyttet sig af et smart trick, og metoden er helt hen i vejret.

Ved køb af CO₂-kvoter går man gennem en instans, som godkender de kvoter, man vil investere i. Sagt på en anden måde sikrer instansen, at de projekter, man investerer i for at nedsætte klimaudledningen, giver mening og har en effekt.

Men her har FIFA oprettet sin egen instans – Global Carbon Council (GCC) med hovedsæde i qatarske Doha – der skal blåstemple de kvoter, FIFA investerer i.

»Det rejser en masse spørgsmål i forhold til instansens uafhængighed. Hele pointen er jo at have en uafhængig instans, der kan certificere kvaliteten på kvoterne, man bruger penge på. Nu har FIFA så skabt sin egen instans, og det er derfra, de køber deres kvoter,« siger Gilles Dufrasne.

Under VM bliver der skruet godt op for aircondition på stadioner i Qatar. Det bidrager også til at udlede CO₂ under slutrunden, men det har dog et minimalt aftryk på det samlede tal. Her ses aircondition-kanonerne på Al-Bayt Stadium. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Under VM bliver der skruet godt op for aircondition på stadioner i Qatar. Det bidrager også til at udlede CO₂ under slutrunden, men det har dog et minimalt aftryk på det samlede tal. Her ses aircondition-kanonerne på Al-Bayt Stadium. Foto: MANAN VATSYAYANA

»Og så er de kvoter, FIFA har købt, af meget lav kvalitet.«

Ifølge planen skulle GCC investere i 1,8 millioner kvoter for at kompensere for VMs enorme udledning. Men indtil videre er det blevet til cirka 356.000 af slagsen fordelt på tre projekter i Tyrkiet og Serbien.

Derudover meddelte FIFA for nylig, at et storslået solcelleprojekt skulle bidrage med at neutralisere udledningen fra VM. Men også det er vildledende, da det slet ikke kan bruges til at neutralisere udledningen, påpeger Dufrasne.

»Et fundamentalt spørgsmål for mig er, hvorfor de vælger at kalde sig CO₂-neutrale. Det tror jeg virkelig er en fejl. En stor, strategisk og mediemæssig fejl. Det er umuligt, at VM skulle være CO₂-neutralt. Og endnu mere, når man ser den måde, det er blevet gjort på.«

»Jeg tror ikke, at de har efterspurgt mange råd fra professionelle, der arbejder med det her emne. Så var det ret hurtigt gået op for dem, at det de har gang i, er helt hen i vejret. Det er en kæmpe rodebutik,« siger Gilles Dufrasne.

B.T. har kontaktet FIFAS Supreme Committee i Qatar, men indtil videre har det ikke været muligt at få en kommentar.

