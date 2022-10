Lyt til artiklen

Fodbold-VM er den enkeltstående største sportsbegivenhed på planeten.

Og om under to måneder slår den mellemøstlige ørkenstat Qatar dørene op for millioner af gæster og fodboldstjerner. Men netop nu er noget helt galt.

For selvom kalenderen siger oktober, og VM er sat til at begynde 20. november, så er Qatar slet ikke klar.

Det kan B.T. dokumentere efter en tur til den stenrige oliestat.

Overalt i hovedstaden Doha, hvor langt de fleste af de nybyggede VM-stadioner er at finde, er der byggepladser, enormt rod, ufærdige hoteller, havnepromenader under opbygning og lukkede gader fyldt med konstruktionsarbejdere.

Alt sammen er lige nu en kamp mod tiden.

For klokken 17.00 20. november åbner værtsnationen Qatar slutrunden mod Ecuador på det spritnye stadion Al Bayt.

Alligevel er store dele af områderne omkring de nye stadioner fortsat ved at blive færdigbygget.

Går man netop nu en tur i det centrale Doha en formiddag, så vil man opleve hundredvis af migrantarbejdere knokle i den voldsomme varme for at få byen til at fremstå klar til VM.

Hele bydele i Doha har store huller i jorden, afspærrede områder og bygninger, der kæmpes for at få færdiggjort.

Det har hele tiden været meningen, at den store mængde migrantarbejdere, som er hyret ind under slavelignende forhold for at bygge stadioner til slutrunde og smukkesere ørkennationen, skal ud af landet i oktober måned, så de ikke er at finde i bybilledet, når fans fra 32 nationer om kort tid indtager hoteller, restauranter og gaderne i Doha.

Men meget kan tyde på, at det bliver en umulig opgave.

Alligevel står det ganske klart, at cirkus VM lige om lidt ankommer.

På en række af Dohas største bygninger er der ophængt enorme bannere med nogle af de største stjerner, som skal kaste stjernestøv over Qatar. De tæller Harry Kane, Pedri, Luka Modric og Manuel Neuer.

Og så er der ved at blive lagt sidste hånd og maling på det store VM-center i Dohas finanscentrum.

Her skal fans hente deres billetter, inden de skal ud at se deres idoler forsøge at spille sig til hæder og en plads i evigheden, mens migrantarbejderne er sendt hjem.