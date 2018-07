Den ikoniske reporter på TV2 Ulla Terkelsen er på Twitter kommet i strid modvind og hånet for en kommentar om den franske landsholdsspiller Kylian Mbappé, som hun på tv kom til at sige ikke var så kendt uden for Frankrigs grænser.

Kylian Mbappé, som sidste år rykkede fra Monaco til PSG i en handel, der gør ham til verdens næstedyreste spiller nogensinde. Nu forklarer Ulla Terkelsen, at hun også inden dette VM, hvor angriberen har været storspillende, kendte til teenagestjernen.

»Ja, ja. Jeg ved godt, at hvem han er, og at han spillede rigtig god for Monaco og blev solgt til Paris Saint-Germain. Jeg er ked af, hvis jeg har udtrykt mig kluntet. Selvfølgelig vidste jeg godt, hvem han er. Min fotograf Laurenc fortalte mig, at han kunne huske denne skønne, unge mand fra dengang, ingen kendte ham, og at alt nu er anderledes for Mbappé, der ikke kan gå rundt nogen steder i verden uden at blive genkendt, og det var den historie, jeg ville prøve at fortælle, men det kom forkert ud,« siger 74-årige Ulla Terkelsen, der befinder sig i Frankrig og skulle forsøge at give en stemningsrapport til TV2s seere før kvartfinaleopgøret mellem Uruguay og Frankrig.

Hun fortæller, at hun følger med i fodbold, men ikke vil kalde sig ekspert. Langt fra.

Kylian Mbappé har længe været kendt. Også uden for Frankrigs grænser. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere Kylian Mbappé har længe været kendt. Også uden for Frankrigs grænser. Foto: DIMITAR DILKOFF

»Jeg er ikke fodboldekspert. Det har jeg aldrig hævdet. Det sjove ved fodbold er, at det er tilskuerne, der er eksperter og følger med i alt. Jeg forsøger at fortælle de menneskelige historier og folkestemningen. Jeg ser da kampene, og vi taler ikke om andet end fodbold her,« forklarer TV2-reporteren, som ikke før nu har bemærket kritikken fra Twitter efter indslaget.

»Jeg anede det ikke. Der er ikke plads til både Donald Trump og mig på Twitter, så jeg har ikke bemærket det. Overhovedet ikke. Der er ikke andre end dig, der har fortalt mig om det,« siger hun og vil ikke afvise, at det er sidste gang, TV2s VM-studie stiller om til hende:

»Det er noget, vi tager ad hoc.«